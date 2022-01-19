Венедиктова отреагировала на решение суда по мере пресечения для Порошенко

Украине нужна справедливость, заявила Венедиктова. Прокуроры, по ее словам, обжалуют решение о мере пресечения для Порошенко Скриншот: Офіс Генерального прокурора / YouTube

Ролик обнародовали на YouTube-канале Офиса генпрокурора.

"Есть позиция Офиса генерального прокурора, а не заместителя генерального прокурора. И она заключается в том, что народному депутату – пятому президенту сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сообщили способом, который определен законом. Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из анонимных Telegram-каналов, – это бред, распространяющийся трусливыми недопиарщиками, которым стыдно и страшно показать свое лицо", – начала она.

Венедиктова сказала, что суд сегодня подтвердил "законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения".

По словам генпрокурора, у следствия были причины "не медлить" с объявлением подозрения Порошенко.

"Заместитель генпрокурора, подписавший подозрение, координировал деятельность органов досудебного расследования по данному уголовному производству с самого начала и был знаком с материалами дела", – сказала она.

Венедиктова назвала четырех фигурантов производства, которым объявлено о подозрении по угольному делу, соучастниками.

"Мы исходим из того, что перед законом равны все, и безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость и давайте ее искать цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы", – резюмировала она.