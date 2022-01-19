СМИ сообщили о визите Порошенко и нардепов от "Евросолидарности" в ресторан после суда. Геращенко пожаловалась на слежку

Вечеринка была в "Царском селе". Геращенко говорит, она продолжалась 30 минут Фото: pravda.com.ua

В ресторане журналисты заметили адвоката Порошенко Илью Новикова, нардепов от "Евросолидарности" Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, журналиста Виталия Гайдукевича, общественного деятеля Юрия Бирюкова, пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко и других.

Фото: pravda.com.ua

Издание пришло к выводу, что компания "праздновала" после заседания суда, где Порошенко избирали меру пресечения. Также журналисты видели, как из ресторана через пять минут после Порошенко выходил миллионер Игорь Воронов.

Геращенко в Facebook сообщила, что в ресторане поздравляли Порошенко с новогодними и рождественскими праздниками. Она заявила, что вечеринка была короткой – продолжалась 30 минут, присутствовали на ней, кроме нардепов, представители Киевсовета и "молодежки".

"Ели вкусные драники. Подняли по бокалу вина. Власть на нашу короткую вечеринку не приглашали, но наружку видели. Передайте, пожалуйста, доморощенные топтуны и штирлицы, властям, что мы дружны и сильны. Вас не боимся", – написала она, отметив, что на вечеринке была вся парламентская фракция "Евросолидарности".

В комментариях к посту главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева уточнила, кого Геращенко имела в виду, когда жаловалась на слежку, так как на месте была съемочная группа Михаила Ткача.

Нардеп ответила, что журналистов парламентарии у ресторана не заметили. По словам Геращенко, в случае, если бы съемочную группу увидели, журналистов пригласили бы в компанию. "А вот наблюдение и наружку видели", – заявила Геращенко.