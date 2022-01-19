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"Не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого". В ГБР заявили, что могут обжаловать решение о мере пресечения Порошенко

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Порошенко вернулся в Украину 17 января
Порошенко вернулся в Украину 17 января
Фото: EPA

Следствие может обжаловать решение суда о мере пресечения для пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении Госбюро расследований, опубликованном 19 января.

"Подчеркиваем, что в постановлении по избранию меры пресечения следственный судья констатировал законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях..." – заявили в бюро.

В ведомстве напомнили, что, согласно решению суда, Порошенко должен прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору, следственному судье, в суд; не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы; сдать загранпаспорта.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", – заявили в ГБР.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли.

19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что защита политика обжалует определение суда о мере пресечения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Петр Порошенко, госизмена, Государственное бюро расследований, апелляция, личное обязательство, ГБР
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