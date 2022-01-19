"Не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого". В ГБР заявили, что могут обжаловать решение о мере пресечения Порошенко

"Подчеркиваем, что в постановлении по избранию меры пресечения следственный судья констатировал законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях..." – заявили в бюро.

В ведомстве напомнили, что, согласно решению суда, Порошенко должен прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору, следственному судье, в суд; не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы; сдать загранпаспорта.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", – заявили в ГБР.