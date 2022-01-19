Сторонники Порошенко от Печерского суда отправились к Офису президента

Издание "Бабель" в Telegram отметило, что Порошенко с митингующими не было. "Сегодня" показало видео, как колонна двигалась к ОП.

На Банковой активисты скандируют: "Ганьба", "Одна-єдина соборна Україна", "Перемога", "Слава Україні" и другие лозунги. Также слышно, как они бьют в барабаны, отмечает "Укринформ".

Близко к зданию Офиса президента участники акции не подходили – объяснили это решение тем, что на площадке у ОП много детей.

Как отметило в Telegram издание "Сегодня", к 16.30 акция завершилась.