Сторонники Порошенко от Печерского суда отправились к Офису президента

Издание "Бабель" в Telegram отметило, что Порошенко с митингующими не было. "Сегодня" показало видео, как колонна двигалась к ОП.
На Банковой активисты скандируют: "Ганьба", "Одна-єдина соборна Україна", "Перемога", "Слава Україні" и другие лозунги. Также слышно, как они бьют в барабаны, отмечает "Укринформ".
Близко к зданию Офиса президента участники акции не подходили – объяснили это решение тем, что на площадке у ОП много детей.
Как отметило в Telegram издание "Сегодня", к 16.30 акция завершилась.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.
На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".
После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.
Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.
На митинг к Печерскому суду пришло несколько тысяч сторонников политика. Полиция пыталась помешать им установить палатки и бочки, которые используют как печки для кипячения воды в казанах и приготовления чая, произошли столкновения. Пострадали двое – полицейский и митингующий. Парламентская фракция "Европейской солидарности" заявила о провокациях со стороны властей на митинге.