Порошенко заявил, что полиция возле суда избила Балуха и других активистов. Правоохранители сообщили о двух пострадавших

В ходе столкновений пострадали полицейский и один из митингующих, сообщили правоохранители Фото: ЕРА

Об этом Порошенко сказал на брифинге после оглашения судом определения о мере пресечения для него, пишет "Укринформ".

На митинг к Печерскому суду, где сегодня во второй половине дня прошло заседание по поводу избрания меры пресечения для Порошенко, пришли сторонники политика. Полиция пыталась помешать им установить палатки и бочки, которые используют как печки для кипячения воды в казанах и приготовления чая, произошли столкновения. По оценке пресс-службы "Евросолидарности", на акцию пришли тысячи людей.

"Совершенно ненормально, когда вся правоохранительная система работает против лидеров оппозиции и лидирующей оппозиционной политической силы. Это абсолютно ненормально, когда утром полиция, которая превращена в "Беркут", бьет активистов, бьет Балуха – нашего героя, политического заключенного, которого знает весь мир, бьет ветеранов, включая [депутата Киевсовета от "Евросолидарности"] Александра Погребиского", – сказал он.

Погребиский заявлял, что получил травму ноги на митинге и обратился в полицию из-за этого. Парламентская фракция "Евросолидарности" сообщала о провокациях со стороны властей.

Пресс-служба полиции Киева проинформировала, что в ходе акции пострадали два человека – полицейский и митингующий.

Правоохранители призвали митингующих "соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации". По состоянию на 14.10 правоохранители никого не задерживали.