Порошенко заявил, что полиция возле суда избила Балуха и других активистов. Правоохранители сообщили о двух пострадавших

Об этом Порошенко сказал на брифинге после оглашения судом определения о мере пресечения для него, пишет "Укринформ".
На митинг к Печерскому суду, где сегодня во второй половине дня прошло заседание по поводу избрания меры пресечения для Порошенко, пришли сторонники политика. Полиция пыталась помешать им установить палатки и бочки, которые используют как печки для кипячения воды в казанах и приготовления чая, произошли столкновения. По оценке пресс-службы "Евросолидарности", на акцию пришли тысячи людей.
"Совершенно ненормально, когда вся правоохранительная система работает против лидеров оппозиции и лидирующей оппозиционной политической силы. Это абсолютно ненормально, когда утром полиция, которая превращена в "Беркут", бьет активистов, бьет Балуха – нашего героя, политического заключенного, которого знает весь мир, бьет ветеранов, включая [депутата Киевсовета от "Евросолидарности"] Александра Погребиского", – сказал он.
Погребиский заявлял, что получил травму ноги на митинге и обратился в полицию из-за этого. Парламентская фракция "Евросолидарности" сообщала о провокациях со стороны властей.
Пресс-служба полиции Киева проинформировала, что в ходе акции пострадали два человека – полицейский и митингующий.
Правоохранители призвали митингующих "соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации". По состоянию на 14.10 правоохранители никого не задерживали.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.
На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".
После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.
Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.