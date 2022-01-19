"Евросолидарность" заявила о провокации власти на акции в поддержку Порошенко, депутат Киевсовета сообщил, что травмирован

Об этом говорится в заявлении политсилы, которое нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко опубликовала в Facebook.
На митинг к Печерскому суду, где сегодня в 14.00 должно начаться заседание, на котором ожидается объявление текста определения о мере пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, пришли сторонники политика. Полиция пыталась помешать им установить палатки и бочки, которые используют как печки для кипячения воды в казанах и приготовления чая, произошли столкновения. По оценке пресс-службы партии, на акцию пришли тысячи людей.
Замглавы фракции "Европейская солидарность" Александр Погребиский заявил, что полиция побила ему ноги в ходе потасовки. Он потребовал объяснений от главы столичной полиции Ивана Выговского. Текст его заявления вместе с записью выступления на митинге опубликовала пресс-служба партии.
"Мне травмировали ногу. Прямо сейчас я вызвал полицию и "скорую", чтобы зафиксировать этот факт", – сказал Погребиский. По его словам, Выговского он ждет в Киевсовете на внеочередном заседании, которое запланировано на завтра.
В заявлении парламентской фракции утверждается, что сегодня "власти под Печерским судом первым применили силу и прибегли к силовому противостоянию с мирными протестующими".
"Причиной неадекватных действий управляемой Банковой полиции стали палатки с чаем для протестующих. На улице –минусовая температура, а в понедельник судебное заседание длилось 12 часов. Мы напоминаем властям, чем силовые действия против протестующих закончились 19 января 2014 года, и призываем не провоцировать свой народ. Власть сейчас должна заниматься подготовкой обороны страны от российского агрессора, а не стимулировать внутреннюю войну с патриотами и ветеранами. Требуем от полиции обеспечить правопорядок и в своих действиях руководствоваться исключительно законом. Требуем от силовых структур служить народу, а не выполнять прихоти неадекватной власти. Не создавайте картинки для русских медиа", – заявили в "Евросолидарности".
Нардепы призвали участников акции избегать провокаций и сообщать о провокаторах, титушках и "неадекватных гражданах" представителям общественного движения "Брати по зброї".
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.
На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".
После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.
Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, но заседание перенесли на 19 января.