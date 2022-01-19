"Евросолидарность" заявила о провокации власти на акции в поддержку Порошенко, депутат Киевсовета сообщил, что травмирован

Об этом говорится в заявлении политсилы, которое нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко опубликовала в Facebook.

На митинг к Печерскому суду, где сегодня в 14.00 должно начаться заседание, на котором ожидается объявление текста определения о мере пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, пришли сторонники политика. Полиция пыталась помешать им установить палатки и бочки, которые используют как печки для кипячения воды в казанах и приготовления чая, произошли столкновения. По оценке пресс-службы партии, на акцию пришли тысячи людей.

Замглавы фракции "Европейская солидарность" Александр Погребиский заявил, что полиция побила ему ноги в ходе потасовки. Он потребовал объяснений от главы столичной полиции Ивана Выговского. Текст его заявления вместе с записью выступления на митинге опубликовала пресс-служба партии.

"Мне травмировали ногу. Прямо сейчас я вызвал полицию и "скорую", чтобы зафиксировать этот факт", – сказал Погребиский. По его словам, Выговского он ждет в Киевсовете на внеочередном заседании, которое запланировано на завтра.

В заявлении парламентской фракции утверждается, что сегодня "власти под Печерским судом первым применили силу и прибегли к силовому противостоянию с мирными протестующими".

"Причиной неадекватных действий управляемой Банковой полиции стали палатки с чаем для протестующих. На улице –минусовая температура, а в понедельник судебное заседание длилось 12 часов. Мы напоминаем властям, чем силовые действия против протестующих закончились 19 января 2014 года, и призываем не провоцировать свой народ. Власть сейчас должна заниматься подготовкой обороны страны от российского агрессора, а не стимулировать внутреннюю войну с патриотами и ветеранами. Требуем от полиции обеспечить правопорядок и в своих действиях руководствоваться исключительно законом. Требуем от силовых структур служить народу, а не выполнять прихоти неадекватной власти. Не создавайте картинки для русских медиа", – заявили в "Евросолидарности".

Нардепы призвали участников акции избегать провокаций и сообщать о провокаторах, титушках и "неадекватных гражданах" представителям общественного движения "Брати по зброї".