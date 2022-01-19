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ПОЛИТИКА

Возле суда, где сегодня должны объявить решение по мере пресечения для Порошенко, произошли столкновения

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Столкновения произошли между полицией и митингующими
Столкновения произошли между полицией и митингующими
Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

19 января возле Печерского районного суда Киева, где на 14.00 назначено судебное заседание, на котором ожидается объявление текста определения о мере пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, произошли столкновения между полицией и сторонниками Порошенко. Об этом сообщает "Укринформ".

Через некоторое время столкновения прекратились. 

Видео инцидента опубликовал в Facebook корреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/301734321920572/

Он также рассказал, что полиция пыталась помешать активистам установить бочки и палатки. Правоохранителям удалось забрать палатки, отметил журналист. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/945844782713107/

Как пишет "Укринформ", полиция забрала также одну из бочек, еще около 10 осталось у активистов. 

Одна из участниц акции объяснила в эфире канала "Украина 24", что бочки активисты используют для приготовления чая. 

"Это специальные печки, на которые ставятся казаны, куда заливается вода. Просто для горячего чая вода. Печка абсолютно закрыта. Пламя полностью контролируемое", – заверила женщина. 

Охрана суда усилена, пишет "Укринформ". Как сообщает ТСН, там сейчас находятся не менее восьми автомобилей Нацгвардии, есть также полицейские, сотрудники полиции диалога. 

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просят суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения, – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, но заседание перенесли на 19 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, полиция, столкновения, Печерский суд, палатки, суд, столкновение
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