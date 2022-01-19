Возле суда, где сегодня должны объявить решение по мере пресечения для Порошенко, произошли столкновения

Через некоторое время столкновения прекратились.

Видео инцидента опубликовал в Facebook корреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов.

Он также рассказал, что полиция пыталась помешать активистам установить бочки и палатки. Правоохранителям удалось забрать палатки, отметил журналист.

Как пишет "Укринформ", полиция забрала также одну из бочек, еще около 10 осталось у активистов.

Одна из участниц акции объяснила в эфире канала "Украина 24", что бочки активисты используют для приготовления чая.

"Это специальные печки, на которые ставятся казаны, куда заливается вода. Просто для горячего чая вода. Печка абсолютно закрыта. Пламя полностью контролируемое", – заверила женщина.

Охрана суда усилена, пишет "Укринформ". Как сообщает ТСН, там сейчас находятся не менее восьми автомобилей Нацгвардии, есть также полицейские, сотрудники полиции диалога.