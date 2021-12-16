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В "Европейской солидарности" заявили о политическом давлении и слежке за депутатами

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У депутатов есть видео и фото тех, кто совершал незаконные действия, заявили в "Европейской солидарности"
У депутатов есть видео и фото тех, кто совершал незаконные действия, заявили в "Европейской солидарности"
Фото: Європейська Солідарність - Київ / Facebook

На следующее пленарное заседание Киевского горсовета вызвали главу киевского управления стратегических расследований департамента стратегических расследований Константина Кругляка и руководителя Национальной полиции Киева Ивана Выговского, чтобы они объяснили, на каком основании представители правоохранительных органов начали незаконное наблюдение за депутатами от партии "Европейская солидарность". С таким заявлением политическая сила выступила 16 декабря в своем Facebook.

Руководитель фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете, замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив на сессии Киевсовета сообщил, что в последнее время "Европейская солидарность" фиксирует тотальную слежку за членами своей фракции.

"Так, в начале этого года депутат от ЕС Виктор Кононенко зафиксировал визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку к покушению на свою жизнь. На прошлой неделе слежку за собой зафиксировал еще один депутат от "Европейской солидарности", заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов", – заявил Прокопив.

Политик добавил, что в дом к Усову, где он живет с женой и двумя детьми, пришли два человека и пытались определить точный адрес депутата, один из них показал удостоверение сотрудника отдела по борьбе с экстремистскими и радикальными организованными преступными группировками Департамента стратегических расследований на имя Ярослава Цяпко.

"Через сутки под домом Константина Усова состоялся митинг титушек из так называемой "маршруточной мафии" с громкоговорителями, музыкой, фаерами и клеветническими плакатами. "Европейская солидарность" считает подобные вещи, где полиция играет роль не только исполнителей, но и непосредственных организаторов и наводчиков акций против депутатов Киевского городского совета, исключительно политическим давлением", – заявил замглавы КГГА.

Он сообщил, что для подтверждения этих слов есть видео и фото тех, кто совершал незаконные, по его мнению, действия в отношении депутатов фракции.

"Мы знаем биографии этих людей и готовы предоставить информацию о них депутатам Киевсовета для ознакомления", – сообщил Прокопив.

https://www.facebook.com/europeansolidaritykyiv/posts/2951590835090797

Теги: КГГА, депутаты, Киевсовет, горсовет, правоохранители, Владимир Прокопив, слежка, Константин Усов, Виктор Кононенко, Европейская солидарность, Иван Выговский
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