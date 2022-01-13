Атрошенко: Наш кандидат в 206-м округе будет защищать интересы Черниговщины, а не "Банковщины"

Владислав Атрошенко: Я буду выполнять обязательства перед жителями родной Черниговщины, а не "обязы" перед временными жителями Банковой Фото: пресс-служба Виталия Кличко

"В декабре – за один месяц – на коммунальных предприятиях Чернигова и коммерческих предприятиях, выполнявших работу по выигранным тендерам, прошло около 60 обысков. А за последних шесть лет – только 11 обысков. Есть факты угроз адвокатам физической расправой прямо на месте обыска. Есть факты обысков в семьях рядовых работников на глазах у детей-инвалидов. 24 декабря у меня состоялась встреча с уполномоченным чиновником государственной власти, который передал месседж от Офиса президента о том, что ОП может помочь в ослаблении силового давления на меня при двух обстоятельствах. Первое – я должен отойти от Кличко, а второе – я должен отказаться и сдать 206-й округ", – заявил Атрошенко.

Одной из причин он считает объединение усилий партии "Родной дом", которую он возглавляет, и "УДАРа Виталия Кличко", другой – открытую критику решений власти, в том числе несправедливого распределения средств государственных фондов между регионами.

"Последние распределения, сделанные в ноябре и декабре 2021 года, свидетельствуют о том, что один из любимых регионов первых лиц государства – Днепропетровская область – получил 1,3 млрд грн средств социально-экономического развития. А Черниговщина – очевидно, нелюбимый регион – получила 0 грн. Это несправедливо. Черниговщина – промышленно неразвитый регион. Кроме того, она находится на границе с Россией и Беларусью. И государственная политика, если она государственническая, должна учитывать эти факторы", – сказал политик.

Также Атрошенко заявил, что Банковая требует не выдвигать представителя общей команды "Родного дома" и УДАРа и не мешать кандидату от "Слуги народа" победить в 206-м округе. Мэр Чернигова подчеркнул, что не собирается идти на договоренности с Офисом президента.

"Я буду выполнять обязательства перед жителями родной Черниговщины, а не "обязы" перед временными жителями Банковой. Мы выдвинем в парламент достойного кандидата, который будет защищать интересы Черниговщины, а не "Банковщины", – сказал Атрошенко.