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Мэр Чернигова Атрошенко назвал объединение партий УДАР и "Рідний дім" сигналом местным лидерам

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Владислав Атрошенко и Виталий Кличко 29 июля подписали меморандум об объединении усилий их партий на выборах
Владислав Атрошенко и Виталий Кличко 29 июля подписали меморандум об объединении усилий их партий на выборах 
Фото: udar.party

"УДАР Виталия Кличко" развивается и продолжит консолидировать местных лидеров и специалистов, заявил лидер партии "Рідний дім", мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью изданию "Українські новини", комментируя подписание меморандума об объединении.

"Кличко и УДАР – это надежные партнеры. Рейтинг доверия к [мэру Киева и лидеру партии УДАР Виталию] Кличко – более 50%. То есть он объединяет украинцев, он объединяет страну. Он признан миром. Спросите у любого из иностранцев, с кем у них ассоциируется Украина. Кличко назовут одним из первых. А насчет партии, то УДАР сейчас развивается и, убежден, станет магнитом для региональных лидеров и профессионалов, которые работают, как говорится, на земле и понимают, как должна двигаться страна", – считает Атрошенко.

По его словам, лидерам местного самоуправления в Украине необходимо объединяться для решения местных проблем на всеукраинском уровне.

"Когда работаешь на уровне местного самоуправления, понимаешь, какие проблемы наиболее острые для людей. Но решить эти проблемы на местном уровне в отдельно взятом Чернигове или Киеве невозможно. Надо консолидироваться. Чем больше толковых людей, которые понимают, куда двигаться – тем быстрее мы сдвинем с места этот массив проблем. Наш союз – это работа. Ее результатом должна стать именно та Украина, о которой мы все мечтаем: сильная, самодостаточная, европейская. Объединение "Рідного дому" и УДАРа – это сигнал местным лидерам. Мы были первыми", – пояснил Атрошенко.

Мэр Чернигова подчеркнул, что партии объединяются "не против кого-то, а за Украину".

Контекст:

29 июля в Чернигове состоялся "Форум Единства", на котором Кличко и Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, Чернигов, выборы, самоуправление, меморандум, децентрализация, Владислав Атрошенко, объединение, мэр
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