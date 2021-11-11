Обыски на коммунальных предприятиях мэр Чернигова Атрошенко связал с приближающимися выборами

"На "Черниговводоканале", у некоторых руководителей коммунальных предприятий и коммерческих предприятий прошли обыски на работе, дома. Я хочу отметить, что это политическое давление. Потому что это выгодно накануне выборов в 206-м округе. Можно дискредитировать мэра, который, очевидно, оказывает какое-то влияние на эти процессы. И при этом показать другим городским головам, что бывает по отношению к тем городским головам, которые имеют свою позицию и заявляют об этом вслух", – сказал городской голова.
Мэр убежден, что давят на него из-за открытых заявлений о политической позиции.
"Я хочу сообщить, что мы не боимся никаких обысков. Я как имел позицию, так и буду иметь позицию относительно тех процессов, которые происходят в государстве. У меня как была четкая позиция, и сегодня я говорю о том, что впервые в истории независимой Украины было принято решение о компенсации из местных бюджетов разницы в тарифах генерирующим субъектам. Это совершенно неправильно. Это вредит стране и разрушает местные бюджеты. Местные бюджеты при такой ситуации не смогут выполнять полный объем обязанностей по самоуправлению, возложенных на них", – подчеркнул Атрошенко.
Он добавил, что к региону центральная власть относится предвзято и выделяет меньше денег, чем остальным областям.
"Мы постоянно получаем меньше, чем получают другие области. По неизвестным причинам. Никаких формул нет, которые могли бы это объяснить. Распределение средств фонда социально-экономического развития также происходит несправедливо по отношению к Черниговской области, – отметил политик. – Власть, которая собственную некомпетентность прикрывает политическим давлением, шантажом, медийной дискредитацией, запускает бумеранг, который настигнет ее саму".
Центральная избирательная комиссия назначила выборы на округе умершего народного депутата Антона Полякова в Черниговской области. Промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №206 назначены на 27 марта 2022 года. Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, 26 января.
29 июля в Чернигове состоялся Форум единства, на котором мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко и Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР. Мэр Чернигова подчеркнул, что партии объединяются "не против кого-то, а за Украину".