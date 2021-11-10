Атрошенко: Моя позиция четкая – курс Украины на ЕС должен быть неизменным

"Мне с утра дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята с Черниговщины. 186 жизней. Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей. Про ЕС я не говорил, но скажу сейчас. Моя позиция по этому поводу четкая: не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным, – подчеркнул мэр Чернигова. – А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина. Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров – того же НАТО, ООН, ОБСЕ – реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", – заявил городской голова.

Контекст: Издание НВ сегодня сообщило, что Атрошенко на заседании Черниговского горсовета заявил о неэффективности НАТО и о том, что якобы Альянс никого не защитил.