Кличко на пресс-конференции заявил, что для него дело чести – защищать местное самоуправление и представителя его команды Атрошенко

"В прошлом году проходили обыски в городе Киеве. Ничего не нашли и сейчас пришли к мэру Чернигова – представителю команды партии УДАР Владиславу Атрошенко. Причины политического давления просты – доверие людей и самостоятельность. И в Киеве, и в Чернигове цель обысков одинакова: мэры должны пойти на договорняки вместо того, чтобы представлять интересы своих избирателей. Я хочу заявить, что мы будем защищать представителя нашей команды Владислава Атрошенко и мы будем защищать мэров. Это принципиальная позиция и дело моей чести, на самом деле", – заявил мэр столицы.

Он считает, что у обысков есть заказчики и они дестабилизируют ситуацию в приграничном Черниговском регионе в то время, как происходит напряжение на границе с Россией, и все это вредит безопасности Украины.

"Обыски происходят в то время, когда скопления русских военных на границе. Не будем забывать, что Черниговская область находится на границе. И в это время там проходит "маски-шоу". Это либо непрофессионализм, либо диверсия. Ни то, ни другое пользы Украине не несет. Меры вместо того, чтобы держать стабильную ситуацию и заниматься подготовкой теробороны, отопительным сезоном, решают одну проблему – политического давления. Заказчики должны понимать – чем слабее они делают мэров, тем слабее они делают Украину", – убежден Кличко.

Политик призвал власти прекратить политическое преследование мэров и подчеркнул, что у центральных и местных властей общие враги.

"Если цвет партийных флагов мэров не совпадает с цветом флага Банковой – это не причина для обысков, а демократия. И нужно бороться не против мэров, а за демократию. Потому что у нас общие враги: бедность, заоблачные цены, отопительный сезон, коррупция, Россия", – сказал Кличко.