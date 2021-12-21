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Мэр Чернигова Атрошенко: Нам не оставляют денег на инфраструктуру. Скоро люди будут митинговать, чтобы у них в квартире просто работал унитаз

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Атрошенко: У нас не осталось средств на развитие
Атрошенко: У нас не осталось средств на развитие
Фото: chernigiv-rada.gov.ua

В Украине необходимо провести инвентаризацию инфраструктуры городов и составить программы ее обновления и развития, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Центральная власть несет солидарную ответственность вместе с местной властью за инфраструктуру и состояние дел в общинах. Если ситуация не изменится, через несколько лет люди будут выходить на митинги, чтобы у них в квартире просто работал унитаз, были вода и тепло. Потому что целые кварталы будут отключаться от тепла и воды. Но тогда уже будет поздно. Если бы было понимание этих проблем, их объема, то не было бы посягательства на местные бюджеты. Местные бюджеты выросли только за счет минималки, но постатейно мы потеряли и у нас не осталось средств на развитие", – сообщил Атрошенко.

По его мнению, нужна комплексная стратегия обновления коммуникаций в городах.

"Важно озадачиться вопросом инвентаризации инфраструктуры городов с населением от 50 тыс., оценить объем проблем, временной период, за который их нужно решить, и составить программы. Но до сих пор ни один министр даже не попытался проделать эту работу, провести инвентаризацию проблем, взвесить возможность городов эти проблемы решить в обозримой перспективе", – заявил мэр.

Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие. Полный текст интервью

Контекст:

По информации Атрошенко, бюджет Чернигова составляет 2,406 млрд грн. Этих денег хватает только на финансирование социально защищенных статей и решение текущих вопросов. "Если бы поступления от НДФЛ нам оставили, как изначально задумали – 75%, у нас оставалось бы примерно на 375 млн грн больше. Однако эти средства забрали. И добавили обязательств на 420 млн грн по 2021 бюджетному году. Закономерный вопрос: а где же общинам брать деньги на развитие", – подчеркнул Атрошенко.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Чернигов, бюджет, митинг, Владислав Атрошенко, деньги, финансы, интервью, власть, инфраструктура, мэр
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