Мэр Чернигова Атрошенко: Нам не оставляют денег на инфраструктуру. Скоро люди будут митинговать, чтобы у них в квартире просто работал унитаз

"Центральная власть несет солидарную ответственность вместе с местной властью за инфраструктуру и состояние дел в общинах. Если ситуация не изменится, через несколько лет люди будут выходить на митинги, чтобы у них в квартире просто работал унитаз, были вода и тепло. Потому что целые кварталы будут отключаться от тепла и воды. Но тогда уже будет поздно. Если бы было понимание этих проблем, их объема, то не было бы посягательства на местные бюджеты. Местные бюджеты выросли только за счет минималки, но постатейно мы потеряли и у нас не осталось средств на развитие", – сообщил Атрошенко.

По его мнению, нужна комплексная стратегия обновления коммуникаций в городах.

"Важно озадачиться вопросом инвентаризации инфраструктуры городов с населением от 50 тыс., оценить объем проблем, временной период, за который их нужно решить, и составить программы. Но до сих пор ни один министр даже не попытался проделать эту работу, провести инвентаризацию проблем, взвесить возможность городов эти проблемы решить в обозримой перспективе", – заявил мэр.

Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие. Полный текст интервью