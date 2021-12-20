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Мэр Чернигова Атрошенко: Мы постоянно на растяжке – утеплять дом или купить троллейбус, чтобы безопасно перевозить людей

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Атрошенко: Акциз болезненная тема. Центральная власть каждый год старается его забрать
Атрошенко: Акциз – болезненная тема. Центральная власть каждый год старается его забрать
Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Местные власти в Украине все еще не имеют возможности полноценно управлять бюджетом общины из-за нехватки средств. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"В реальной жизни ты сталкиваешься с тем, что у тебя есть определенные приоритеты. Невозможно все сразу сделать. И мы постоянно стоим на растяжке – утеплять дом или купить (отремонтировать) старый троллейбус, чтобы безопасно перевозить людей. Нам постоянно приходится выбирать, что делать в первую очередь, а что можно отложить. Мы вынуждены работать в рамках того объема средств, который имеем", – заявил Атрошенко.

По его мнению, действия центральных властей приводят к тому, что на решение местных проблем остается мало средств.

"Финансовая децентрализация в Украине умерла тогда же, когда и родилась. Процесс финансовой децентрализации начался в 2014 году после изменения процента распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ), когда 75% от него оставалось в общинах. Но продлилось это всего год. Уже в 2015-м процент урезали – тяжелый период, война, поэтому у городов забрали еще 15% для финансирования армии и обороны. И так у общин осталось 60% НДФЛ. Этот налог занимает примерно две трети поступлений от всех местных налогов. Еще в местные бюджеты идут средства от единого налога, налогов на недвижимость и регистрацию транспортных средств. В 2015 году в ходе децентрализации добавился акциз с розничной продажи алкоголя, табака, нефтепродуктов. При этом акциз – всегда болезненная тема. Центральная власть каждый год старается его забрать, никак не хочет оставлять на местах", – сообщил собеседник.

Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие. Полный текст интервью

Контекст:

Реформа децентрализации началась в 2015 году, когда 31 августа Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении", который ввел понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена. Власти ожидают, что парламент примет два закона, касающиеся децентрализации, а также изменения в Конституцию.

В середине ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что до Нового года будет готов текст законопроекта.

16 декабря в Верховной Раде сообщили о создании рабочей группы по подготовке законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. "Мы завершили консультации, наработки с органами местного самоуправления, профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом", – отметил Корниенко. По его информации, ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов. Члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: транспорт, Украина, налоги, Чернигов, децентрализация, Владислав Атрошенко, акциз, интервью, финансирование, мэр
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