Мэр Чернигова Атрошенко: Мы постоянно на растяжке – утеплять дом или купить троллейбус, чтобы безопасно перевозить людей

"В реальной жизни ты сталкиваешься с тем, что у тебя есть определенные приоритеты. Невозможно все сразу сделать. И мы постоянно стоим на растяжке – утеплять дом или купить (отремонтировать) старый троллейбус, чтобы безопасно перевозить людей. Нам постоянно приходится выбирать, что делать в первую очередь, а что можно отложить. Мы вынуждены работать в рамках того объема средств, который имеем", – заявил Атрошенко.

По его мнению, действия центральных властей приводят к тому, что на решение местных проблем остается мало средств.

"Финансовая децентрализация в Украине умерла тогда же, когда и родилась. Процесс финансовой децентрализации начался в 2014 году после изменения процента распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ), когда 75% от него оставалось в общинах. Но продлилось это всего год. Уже в 2015-м процент урезали – тяжелый период, война, поэтому у городов забрали еще 15% для финансирования армии и обороны. И так у общин осталось 60% НДФЛ. Этот налог занимает примерно две трети поступлений от всех местных налогов. Еще в местные бюджеты идут средства от единого налога, налогов на недвижимость и регистрацию транспортных средств. В 2015 году в ходе децентрализации добавился акциз с розничной продажи алкоголя, табака, нефтепродуктов. При этом акциз – всегда болезненная тема. Центральная власть каждый год старается его забрать, никак не хочет оставлять на местах", – сообщил собеседник.

Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие. Полный текст интервью