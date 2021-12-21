Мэр Чернигова Атрошенко: Мы скатываемся к модели, когда финансирование получает тот мэр, который активнее виляет хвостом перед центральной властью

"Потихоньку мы скатываемся к такой модели, когда получает финансирование тот из мэров, кто активнее виляет хвостом перед центральной властью. Это пренеприятнейшее явление, которое может привести к неблагоприятным для государства последствиям. Очень жаль, но в Украине что ни строй, обязательно построишь КПСС. От этого надо уже отказываться, учиться слушать людей и слышать", – сказал Атрошенко.

Он отметил, что между центральной и местной властью нет конструктивной дискуссии.

"По определению мне как человеку с политическим и жизненным опытом не интересен и не нужен конфликт с центральной властью. Я как мэр являюсь распорядителем местного бюджета и несу ответственность перед моей общиной. Но даже когда решения центральной власти идут вразрез с интересами людей, спрашивают с меня. Я не считают свое мнение единственно верным, я жесткий на этапе исполнения решения, но я всегда слушаю разные мнения на этапе принятия решения. Часто хочется дискуссии, а не того, чтобы соглашались с моим мнением. Тоталитарный управленец обязательно придет к негативному результату. Желание быть эффективным должно передавливать авторитаризм и побеждать", – резюмировал Атрошенко.

Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие. Читайте полный текст интервью