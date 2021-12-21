ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мэр Чернигова Атрошенко: Мы скатываемся к модели, когда финансирование получает тот мэр, который активнее виляет хвостом перед центральной властью

Атрошенко: Желание быть эффективным должно передавливать авторитаризм
Атрошенко: Желание быть эффективным должно передавливать авторитаризм
Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Тоталитарный управленец обязательно придет к негативному результату, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Потихоньку мы скатываемся к такой модели, когда получает финансирование тот из мэров, кто активнее виляет хвостом перед центральной властью. Это пренеприятнейшее явление, которое может привести к неблагоприятным для государства последствиям. Очень жаль, но в Украине что ни строй, обязательно построишь КПСС. От этого надо уже отказываться, учиться слушать людей и слышать", – сказал Атрошенко.

Он отметил, что между центральной и местной властью нет конструктивной дискуссии.

"По определению мне как человеку с политическим и жизненным опытом не интересен и не нужен конфликт с центральной властью. Я как мэр являюсь распорядителем местного бюджета и несу ответственность перед моей общиной. Но даже когда решения центральной власти идут вразрез с интересами людей, спрашивают с меня. Я не считают свое мнение единственно верным, я жесткий на этапе исполнения решения, но я всегда слушаю разные мнения на этапе принятия решения. Часто хочется дискуссии, а не того, чтобы соглашались с моим мнением. Тоталитарный управленец обязательно придет к негативному результату. Желание быть эффективным должно передавливать авторитаризм и побеждать", – резюмировал Атрошенко.

Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Реформа децентрализации началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении", который ввел понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена. Власти ожидают, что парламент примет два закона, а также изменения в Конституцию.

16 декабря в Верховной Раде сообщили о создании рабочей группы по подготовке законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что депутаты "завершили консультации, наработки с органами местного самоуправления, профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом". Ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов. Члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Чернигов, реформы, самоуправление, децентрализация, Владислав Атрошенко, закон, конфликт, интервью, власть, финансирование, Александр Корниенко, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дорн: Мои кумиры детства? “На-на“, Газманов, Укупник… Я не шучу
  Дорн: Мои кумиры детства? “На-на“, Газманов, Укупник… Я не шучу G
Дмитрий ГОРДОН
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
  Вышел первый трейлер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео
  Вышел первый трейлер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео
  Дорн: Как я несколько месяцев прожил в США без женщин? Дрочил
  Дорн: Как я несколько месяцев прожил в США без женщин? Дрочил G
"Вареник хоть бы прикрыла". Волочкова в поперечном шпагате покружилась над головой у мужчины
"Вареник хоть бы прикрыла". Волочкова в поперечном шпагате покружилась над головой у мужчины
"На тебя дети подписаны, вы что делаете?" Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах
"На тебя дети подписаны, вы что делаете?" Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах
"Весь год я пребывала в любви". Жанна Бадоева в глубоком декольте публично призналась в любви
"Весь год я пребывала в любви". Жанна Бадоева в глубоком декольте публично призналась в любви
"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра
"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (210744)
2
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (100176)
3
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (66160)
4
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (60581)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (37204)
6
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (35203)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (29938)
8
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность (25606)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS