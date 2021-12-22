ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Ваш мэр много говорит". Атрошенко объяснил, почему количество обысков в Чернигове выросло в пять раз

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владислав Атрошенко: Это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает. Я не стану "слугой" Офиса президента
Владислав Атрошенко: Это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает. Я не стану "слугой" Офиса президента
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что власти преследуют его за то, что он выполняет обязательства перед избирателями, а не "обязы" перед Офисом президента Украины. Об этом мэр написал 22 декабря в своем Facebook.

"В Чернигове прекрасные парки и дороги, но ваш мэр много говорит". Эта фраза звучит от "масок-шоу" во время каждого обыска на коммунальных предприятиях Чернигова. Эта фраза объясняет весь абсурд, который происходит в последнее время по отношению к городу и горожанам. Для понимания: за месяц на предприятиях Чернигова произошло 55 (!) обысков. А за шесть предыдущих лет всего 11. Еще раз: за месяц у нас было обысков в пять раз больше, чем за шесть предыдущих лет. Заказчики известны. А их мотивы – простые, прогнозируемые, политические. Все объясняется той же одной фразой: "Ваш мэр много говорит". Да. Говорю", – отметил Атрошенко.

Он перечислил, какие именно темы, по его мнению, вызвали такую реакцию власти.

"Говорю, что кому-то мозолит, что Черниговом руководит независимый мэр, избранный людьми. Что Атрошенко выполняет обязательства перед избирателями, а не "обязы" перед ОПУ. Говорю о несправедливом распределении бюджетных средств между регионами. Прямо говорю, что в родном президенту регионе города из государственных фондов получают миллиарды, а неродной Чернигов получает ноль. Заявляю, что власти переводят ответственность за решение проблем с тарифами на местное самоуправление. Что страдают и бюджеты общин, и люди. Говорю о попытках отстранить Атрошенко от избирательного процесса в 206-м округе и о том, что "слуги" уже готовят на округ своего "парашютиста". Послушного, "на 100% своего человека". За эти слова и получил 55 обысков. И, думаю, это еще не конец", – написал мэр.

Атрошенко подчеркнул, что соглашаться на условия Офиса президента он не будет.

"Они прибегают к политическому преследованию того, кто не молчит о непрофессиональных действиях центральной власти и о сворачивании децентрализации. Но это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает. Я не стану "слугой" Офиса президента. Потому что служу своим избирателям и своему родному городу", – подытожил городской голова Чернигова.

https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/posts/2442165745914493

Контекст:

Центральная избирательная комиссия назначила выборы на округе умершего народного депутата Антона Полякова в Черниговской области. Промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №206 назначены на 27 марта 2022 года. Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, 26 января.

Теги: Чернигов, преследования, самоуправление, Владислав Атрошенко, власть, обыски, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ
68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ
"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте
"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте
  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве
  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве
"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке
"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube G
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (449414)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (177282)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (99168)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (75582)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (50613)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (47124)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (45818)
8
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (44196)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS