Атрошенко заявил, что Офис президента требует от него прекратить сотрудничество с партией УДАР и не участвовать в выборах в ВР в 206-м округе

Владислав Атрошенко: Пусть лучше вручают мне подозрение в том, что я никогда не совершал Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

"Шантаж от Офиса президента: "Забудь о 206-м округе и партии "УДАР Виталия Кличко" или получишь подозрение!" Мой ответ ОП: я на грязные договорняки не пойду! Вечером 23 декабря один государственный чиновник с конкретной фамилией и конкретной должностью передал мне сообщение от заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко – условия ослабления давления со стороны правоохранительных органов: ОП даст команду силовикам закрыть производство, если Атрошенко: 1. Дистанцируется от Виталия Кличко и прекратит сотрудничество с партией УДАР. 2. Не будет выдвигать представителя своей команды и не будет мешать кандидату от "Слуги народа" победить в 206-м округе", – написал мэр Чернигова.

По словам Атрошенко, в противном случае Офис президента обещал усилить давление силовиков, в частности – в ближайшее время последние вручат ему подозрение.

"Именно такую информацию в последние дни представители ДБР передают мне через моих знакомых. Я четко говорю: нет! Я не пойду на подобные договоренности с "зеленой" властью, учитывая, что, по моему глубокому и аргументированному убеждению, действующая власть непрофессиональна и неспособна вовремя генерировать адекватные решения на колоссальные вызовы и угрозы, стоящие сегодня перед страной. Эта власть – по сути, самый главный источник нестабильности в стране, ежедневно делает ее слабее, ведет ее в бездну экономического падения, потери субъектности, пытается установить авторитарную систему управления государством, сворачивает децентрализацию, скатывается к давлению на свободные СМИ и политическому преследованию своих оппонентов", – заявил он.

Городской голова считает, что пойти на договоренность с Офисом президента при сегодняшних обстоятельствах означает сознательный шаг против своей страны.

"Пусть лучше вручают мне подозрение в том, что я никогда не совершал. Ведь за шесть лет своей работы городским головой я не взял никакой взятки и не принял ни одного решения против нашего красавца Чернигова. Именно поэтому при малейших финансовых возможностях среди других областных центров Украины мы имеем факт чуть ли не лучшей динамики развития города. Я уже говорил и повторю еще раз: я не стану "слугой" Офиса президента, потому что служу своим избирателям и своему родному Чернигову", – резюмировал Атрошенко.