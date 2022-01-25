Кабмин Украины изменил порядок назначения глав райадминистраций. Права предлагать кандидатуры лишился Кличко

Изменения внесены в постановление Кабмина от 11 апреля 2012 года.

В старом варианте документа (пункт 14) прописывалось, что председатели районных государственных администраций в Киеве назначаются на должность и увольняются с нее президентом Украины по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В новом варианте упоминание о главах райгосадминистраций Киева перенесли в пункт 13, который предполагает назначение и увольнение президентом по представлению Кабмина в соответствии с предложениями премьер-министра.

Таким образом, вместо главы КГГА Виталия Кличко предлагать людей на должности руководителей районных администраций столицы имеет теперь право премьер Денис Шмыгаль.

Издание ZN.UA назвало решение правительства незаконным и связало это с конфликтом Кличко и Офисом президента.