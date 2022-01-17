Кабмин анонсировал расширение программы "єПідтримка" для граждан старше 60 лет

Две дозы вакцины от коронавируса получили почти 14,3 млн украинцев Фото: depositphotos.com

По данным представителей правительства, в ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "єПідтримка" лицами старше 60 лет, которые вакцинированы от коронавируса.

Помимо этого, Министерство образования и науки Украины предложило расширить программу и распространить ее на детей от 14 до 18 лет.

"В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12–14 лет", – говорится в сообщении.