Гончаренко сообщил, что Кабмин под давлением Запада погасил долги перед всеми инвесторами в "зеленую" энергетику

"После двух месяцев борьбы мы не позволили украсть миллиарды, которые направили европейцы украинским "зеленым" электростанциям. Вчера последние 2,7 млрд грн, противозаконно удерживаемые в ГП "Гарантированный покупатель" по тайному приказу Офиса президента и Кабинета Министров, были направлены по установленному европейским кредиторам адресату", – написал нардеп.
Гончаренко добавил, что деньги были перечислены после беспрецедентного давления со стороны иностранных посольств и финансовых учреждений.
"В частности, противозаконное содержание этих средств в течение более двух месяцев противоречило условиям меморандума с МВФ и обязанностям, взятым перед кредиторами Украиной. Наше МФО первым разоблачило попытку скрыть эти деньги и не позволило использовать их не по назначению в коррупционных целях", – подытожил Гончаренко.
Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.
После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.
"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.
Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.