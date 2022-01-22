Гончаренко сообщил, что Кабмин под давлением Запада погасил долги перед всеми инвесторами в "зеленую" энергетику

Алексей Гончаренко: Противозаконное содержание этих средств в течение более двух месяцев противоречило условиям меморандума с МВФ и обязанностям, взятым перед кредиторами Украиной Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"После двух месяцев борьбы мы не позволили украсть миллиарды, которые направили европейцы украинским "зеленым" электростанциям. Вчера последние 2,7 млрд грн, противозаконно удерживаемые в ГП "Гарантированный покупатель" по тайному приказу Офиса президента и Кабинета Министров, были направлены по установленному европейским кредиторам адресату", – написал нардеп.

Гончаренко добавил, что деньги были перечислены после беспрецедентного давления со стороны иностранных посольств и финансовых учреждений.

"В частности, противозаконное содержание этих средств в течение более двух месяцев противоречило условиям меморандума с МВФ и обязанностям, взятым перед кредиторами Украиной. Наше МФО первым разоблачило попытку скрыть эти деньги и не позволило использовать их не по назначению в коррупционных целях", – подытожил Гончаренко.