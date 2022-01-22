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Гончаренко сообщил, что Кабмин под давлением Запада погасил долги перед всеми инвесторами в "зеленую" энергетику

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Алексей Гончаренко: Противозаконное содержание этих средств в течение более двух месяцев противоречило условиям меморандума с МВФ и обязанностям, взятым перед кредиторами Украиной
Алексей Гончаренко: Противозаконное содержание этих средств в течение более двух месяцев противоречило условиям меморандума с МВФ и обязанностям, взятым перед кредиторами Украиной
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Кабинет Министров и госпредприятие "Гарантированный покупатель" погасили долги перед всеми производителям "зеленой" электроэнергии, выполнив обязательства перед иностранными банками и Международным валютным фондом. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности", глава межфракционного объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко.

"После двух месяцев борьбы мы не позволили украсть миллиарды, которые направили европейцы украинским "зеленым" электростанциям. Вчера последние 2,7 млрд грн, противозаконно удерживаемые в ГП "Гарантированный покупатель" по тайному приказу Офиса президента и Кабинета Министров, были направлены по установленному европейским кредиторам адресату", – написал нардеп.

Гончаренко добавил, что деньги были перечислены после беспрецедентного давления со стороны иностранных посольств и финансовых учреждений.

"В частности, противозаконное содержание этих средств в течение более двух месяцев противоречило условиям меморандума с МВФ и обязанностям, взятым перед кредиторами Украиной. Наше МФО первым разоблачило попытку скрыть эти деньги и не позволило использовать их не по назначению в коррупционных целях", – подытожил Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4912738682098663

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, Укрэнерго, Алексей Гончаренко, ДТЭК, электроэнергия, облигации, долги, деньги, еврооблигации, электростанция, Офис президента Украины, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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