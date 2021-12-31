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Канадский инвестор демонтировал солнечную электростанцию в Украине из-за Коломойского

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Компания TIU Canada работала на рынке Украины с 2016 года
Компания TIU Canada работала на рынке Украины с 2016 года
Фото: TIU Canada / Facebook

Канадская компания TIU, которая три года назад построила солнечную электростанцию в Никополе Днепропетровской области, демонтировала оборудование и покидает город. Об этом идет речь в материале "Голоса Америки" от 27 декабря.

"Система правосудия оказалась не в состоянии защитить наши инвестиции в Никополе. Поэтому мы решили уйти оттуда", – сказал гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Он отметил, что эта электростанция могла стать "историей успеха", так как президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.

"Зеленая энергетика будет одним из ключевых секторов нашей экономики в ближайшие годы", – говорил тогда президент.

Канадские бизнесмены заявляют, что стали жертвой рейдерской атаки. Их солнечная электростанция работала на территории Никопольского ферросплавного завода. Два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта.

Простой продолжается, ремонт никто не ведет, жалуется Юркович. Между тем, от владельцев ферросплавного завода прозвучало предложение продать объект за бесценок.

Компания пошла в суд, но потерпела неудачу: и суд первой инстанции, и апелляционный требований истцов не удовлетворили. При этом судьи один за другим брали самоотводы, говорит гендиректор TIU.

"Последней каплей для меня было, когда мы увидели, как с нами обошлись в суде. И как некоторые люди пытались влиять на наших людей – через политическое давление, через угрозы. Мы решили: "Знаете что, мы можем переехать куда-нибудь еще, так будет лучше", – рассказывает Юркович.

Никопольский ферросплавный завод, в свою очередь, заявляет, что канадские инвесторы шантажируют завод, не дают металлургическому гиганту ремонтировать собственные электросети. По словам представителей завода, ремонт необходим, иначе есть угроза аварийного отключения.

В офисе украинского бизнес-омбудсмена журналистам сказали, что знают о ситуации и получали от инвесторов жалобу, но не могут вмешиваться без окончательного решения суда.

"Надеюсь, они продолжат бороться за свои права, потому что я считаю неприемлемым то, что компания, которая продуцирует электроэнергию, остается отключенной от сетей. И эта ситуация продолжается уже два года. Даже если причиной этому необходимость ремонта, это не может продолжаться так долго", – говорит бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

В TIU записали обращение к президенту по поводу этой ситуации, однако ответа не получили. Как итог инвесторы решили разобрать свою солнечную электростанцию.

Контекст:

Компания TIU Canada работала на рынке Украины с 2016 года. В 2018 была установлена Никопольская СЭС, рассчитанная на 10,5 МВт. Однако в марте 2020 года Никопольский завод ферросплавов незаконно отключил солнечную электростанцию предприятия от электросети для проведения ремонта.

В июле этого года юристы компании говорили, что никакого ремонта на заводе так и не проводили. Директор компании TIU Canada Валентина Белякова утверждала, что когда они приехали на завод и спросили, почему их отключили от электросети, то получили ответ, что это распоряжение главного акционера Игоря Коломойского.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Канада, инвестиции, Игорь Коломойский, Никополь, солнечная энергия, зеленая энергетика, Никопольский завод ферросплавов
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