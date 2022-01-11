В Украине почти в два раза сократились темпы строительства "зеленых" электростанций на фоне скандалов с выплатами инвесторам

Общая мощность "зеленых" электростанций в Украине на конец 2021 года составляла 8451 МВт Фото: atimedia / pixabay.com

"В частности, в 2021 году в Украине построено 359 МВт мощностей ветроэлектростанций, 286 МВт промышленных солнечных электростанций, 18 МВт домашних электростанций, 43 – на биомассе, 20 – на биогазе и 4 МВт малых гидроэлектростанций. Кроме того, сообщается, что в декабре 2021 года в Украине было введено в эксплуатацию 22 МВт мощностей "зеленых" электростанций, что является наименьшим показателем за весь год", – отмечает агентство.

Общая мощность "зеленых" электростанций в Украине на конец 2021 года составляла 8451 МВт.