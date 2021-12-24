Временная следственная комиссия ВР обнаружила конфликт интересов у нового руководителя "Гарантированного покупателя" – Наливайченко

"Рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады обнаружила коррупционный конфликт интересов у руководителя ключевого энергетического предприятия Украины с годовым доходом 69 млрд грн! Речь идет об Андрее Пилипенко – и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель". Все по классической в Украине коррупционной схеме: активы, которые получат средства от госпредприятия, оформлены на ближайших родственников. По результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника готовлю обращение к НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия", – написал нардеп.

Наливайченко объяснил, что Пилипенко владеет бизнесом, который входит в сферу ответственности возглавляемого им госпредприятия.

"Если коротко: руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Пилипенко (предприятие, которое по закону обеспечивает население льготной ценой на электроэнергию, а также осуществляет расчеты с производителями солнечной и ветровой энергетики) сам прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики. Это действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, и трейдеры электроэнергии. Эти компании семьи топ-чиновника уже получают средства со счетов государственного предприятия, которым руководит Пилипенко. Если упростить, фактически руководитель госпредприятия ежемесячно подписывает платежные поручения на выплату государственных средств фирмам своей жены. Требую немедленной реакции правоохранительных органов на обнаруженные ВСК материалы", – заявил политик.