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Временная следственная комиссия ВР обнаружила конфликт интересов у нового руководителя "Гарантированного покупателя" – Наливайченко

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Валентин Наливайченко: Фактически руководитель госпредприятия ежемесячно подписывает платежные поручения на выплату государственных средств фирмам своей жены
Валентин Наливайченко: Фактически руководитель госпредприятия ежемесячно подписывает платежные поручения на выплату государственных средств фирмам своей жены
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики, сообщил 24 декабря в своем Facebook народный депутат от "Батьківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Рабочая группа временной следственной комиссии Верховной Рады обнаружила коррупционный конфликт интересов у руководителя ключевого энергетического предприятия Украины с годовым доходом 69 млрд грн! Речь идет об Андрее Пилипенко – и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель". Все по классической в Украине коррупционной схеме: активы, которые получат средства от госпредприятия, оформлены на ближайших родственников. По результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника готовлю обращение к НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия", – написал нардеп. 

Наливайченко объяснил, что Пилипенко владеет бизнесом, который входит в сферу ответственности возглавляемого им госпредприятия. 

"Если коротко: руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Пилипенко (предприятие, которое по закону обеспечивает население льготной ценой на электроэнергию, а также осуществляет расчеты с производителями солнечной и ветровой энергетики) сам прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики. Это действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, и трейдеры электроэнергии. Эти компании семьи топ-чиновника уже получают средства со счетов государственного предприятия, которым руководит Пилипенко. Если упростить, фактически руководитель госпредприятия ежемесячно подписывает платежные поручения на выплату государственных средств фирмам своей жены. Требую немедленной реакции правоохранительных органов на обнаруженные ВСК материалы", – заявил политик.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3320662308169756

Контекст:

Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка"Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

Теги: Верховная Рада, коррупция, Валентин Наливайченко, энергетика, декларация, электроэнергия, временная следственная комиссия, конфликт, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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