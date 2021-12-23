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ДЕНЬГИ

Юристы заявили, что "Гарантированный покупатель" игнорирует запросы о причинах блокирования выплаты долга "зеленой" генерации

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Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации
Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации
Фото: depositphotos.com

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" не отвечает на запросы адвокатов, которые намерены выяснить причины, по которым до сих пор заблокированы выплаты 3 млрд грн долга предприятиям "зеленой" энергетики за счет денег, привлеченных от выпуска еврооблигаций. Об этом заявил адвокат юридической фирмы "Василий Кисиль и партнеры" Богдан Шабаровский, пишет "РБК-Украина".

"К сожалению, "Гарантированный покупатель" до сих пор не дал никаких объяснений по причинам неосуществления оплаты. В течение последнего месяца мы неоднократно обращались с письмами и запросами к "Гарантированному покупателю", однако никакой информация нам так и не было предоставлено", – отметил юрист.

Шабаровский добавил, что предыдущий глава "Гарантированного покупателя" Вадим Улида называл такие письма от адвокатов давлением. Юрист сообщил, что единственная доступная информация – это пресс-релиз "Гарантированного покупателя" от 17 ноября, где указано, что платежи отозвали "для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей".

"Однако с тех пор прошло уже больше месяца, чего более чем достаточно для анализа нескольких платежных поручений, впрочем информации о результатах этого анализа нам не предоставляют", – заявил Шабаровский.

У адвокатов также нет никакой информации о результатах работы межведомственной рабочей группы, созданной Кабинетом Министров Украины 15 ноября и призванной проверить деятельность "Гарантированного покупателя" по купле-продаже электроэнергии, а также по расчетам с производителями "зеленой" электроэнергии.

Юристы "Василий Кисиль и партнеры" намерены обойтись без судов и уголовных производств и "даже имели короткий личный разговор с нынешним руководителем "Гарантированного покупателя" Андреем Пилипенко", отметил Шабаровский.

"Но если в ближайшее время привлеченные от облигаций средства не будут уплачены на погашение задолженности, то мы будем вынуждены обращаться с исками по принудительному взысканию средств и обращению с соответствующими исками, в том числе в международные инстанции", – подчеркнул адвокат.

При этом английские адвокаты ДТЭК ВИЭ видят в действиях должностных лиц "Гарантированного покупателя" и "Укрэнерго" признаки составов преступлений по праву Англии и готовы инициировать уголовные производства в этой стране, заявил он.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, облигации, долги, Вадим Улида, деньги, еврооблигации, Гарантированный покупатель, Кабмин
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