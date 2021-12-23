Юристы заявили, что "Гарантированный покупатель" игнорирует запросы о причинах блокирования выплаты долга "зеленой" генерации

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации Фото: depositphotos.com

"К сожалению, "Гарантированный покупатель" до сих пор не дал никаких объяснений по причинам неосуществления оплаты. В течение последнего месяца мы неоднократно обращались с письмами и запросами к "Гарантированному покупателю", однако никакой информация нам так и не было предоставлено", – отметил юрист.

Шабаровский добавил, что предыдущий глава "Гарантированного покупателя" Вадим Улида называл такие письма от адвокатов давлением. Юрист сообщил, что единственная доступная информация – это пресс-релиз "Гарантированного покупателя" от 17 ноября, где указано, что платежи отозвали "для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей".

"Однако с тех пор прошло уже больше месяца, чего более чем достаточно для анализа нескольких платежных поручений, впрочем информации о результатах этого анализа нам не предоставляют", – заявил Шабаровский.

У адвокатов также нет никакой информации о результатах работы межведомственной рабочей группы, созданной Кабинетом Министров Украины 15 ноября и призванной проверить деятельность "Гарантированного покупателя" по купле-продаже электроэнергии, а также по расчетам с производителями "зеленой" электроэнергии.

Юристы "Василий Кисиль и партнеры" намерены обойтись без судов и уголовных производств и "даже имели короткий личный разговор с нынешним руководителем "Гарантированного покупателя" Андреем Пилипенко", отметил Шабаровский.

"Но если в ближайшее время привлеченные от облигаций средства не будут уплачены на погашение задолженности, то мы будем вынуждены обращаться с исками по принудительному взысканию средств и обращению с соответствующими исками, в том числе в международные инстанции", – подчеркнул адвокат.

При этом английские адвокаты ДТЭК ВИЭ видят в действиях должностных лиц "Гарантированного покупателя" и "Укрэнерго" признаки составов преступлений по праву Англии и готовы инициировать уголовные производства в этой стране, заявил он.