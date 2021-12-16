Выпуск "зеленых" облигаций может быть последним для Украины из-за блокирования 3 млрд грн на счетах "Гарантированного покупателя" – английские юристы

Отсутствие решения вопроса будет иметь гораздо более широкий эффект для государства, чем прямое влияние на DTEK Renewables, заявили юристы Фото: dtek.com

"Похоже, что "Укрэнерго" – совместно с украинским государственным гарантированным покупателем электроэнергии ГП "Гарантированный Покупатель" ("ГарПок") и, возможно, другими лицами – совершило незаконный сговор с целью нанести ущерб интересам нашего клиента, нарушая английское и украинское законодательство, фундаментальные принципы верховенства права и надлежащего управления", – говорится в письме.

Юристы отметили, что последние события в Украине, включая значительное падение цен на облигации "Укрэнерго" и другие суверенные облигации Украины, ярко демонстрируют негативные последствия непогашения долгов перед DTEK Renewables и повлекут за собой проблемы для выпуска еврооблигаций в будущем.

"Наш клиент также проверяет, свидетельствуют ли действия "Укрэнерго" и/или "ГарПока" по необеспечению распределения доходов от выпуска облигаций в соответствии с заявлениями, сделанными владельцам облигаций, о дефолте по облигациям "Укрэнерго" и соответствующей государственной гарантии. И, к вашему сведению, это будет означать, что владельцы облигаций смогут принять меры по взысканию всей невыплаченной основной суммы и начисленных процентов, подлежащих немедленной уплате", – подчеркнули адвокаты.

Они сообщили, что отсутствие решения вопроса будет иметь гораздо более широкий эффект для государства, чем прямое влияние на DTEK Renewables.

"В первую очередь высока вероятность того, что Украина и/или украинские государственные предприятия столкнутся с трудностями и/или высшими кредитными расходами во время будущих выпусков облигаций; Украина сама может столкнуться с последствиями в связи с ее программами Stand-By с МВФ; и это будет иметь сдерживающий эффект относительно потенциальных новых участников украинского энергетического рынка (в частности, в секторе возобновляемой энергетики)", – подчеркивается в письме.

Также в письме авторы указали, что и МВФ, и ЕБРР стремятся содействовать соблюдению верховенства права, надлежащего управления и недискриминации.

"Учитывая все вышесказанное, а в частности то, что Министерство финансов было приобщено к выдаче государственной гарантии по облигациям "Укрэнерго", просим предпринять любые из всех доступных вам шагов для расследования возникшей ситуации и обеспечения выполнения основной начальной цели облигаций "Укрэнерго", то есть полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями "зеленой" энергии в Украине, включая DTEK Renewables", – отметили юристы.