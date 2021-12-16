Руководителю "Гарантированного покупателя" угрожает ответственность за блокирование средств еврооблигаций – адвокаты

"Бездеятельность "ГарПока" по выплате средств, принадлежащих ДТЭК, вероятно, является продолжающимся преступным поведением, за которое вы [руководитель ГП "Гарантированный покупатель"] лично можете нести ответственность, если не будут приняты меры по немедленному исправлению ситуации", – цитируют журналисты документ.

Адвокаты заявили, что был совершен ряд преступлений, в том числе завладение имуществом преступным путем, отмывание денег и мошенничество.

"Каждый, кто участвует в преступном заговоре; любое лицо, помогающее, поддерживающее, советующее или обеспечивающее совершение такого преступления, является виновным в первоначальном преступлении и подлежит обвинению так же, как если бы оно было основным преступником, – сказано в письме. – Мы также подчеркиваем, что любые другие трансакции, кроме переводов этих средств законному владельцу – ДТЭК, будут составлять дальнейшее уголовное преступление по передаче имущества, приобретенного преступным путем".

Все указанные преступления являются тяжкими, за них предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы, подчеркнули авторы.