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ДЕНЬГИ

Руководителю "Гарантированного покупателя" угрожает ответственность за блокирование средств еврооблигаций – адвокаты

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15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ
15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ
Фото: depositphotos.com

Новый глава государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко за то, что ГП блокирует выплату долга из денег от еврооблигаций в адрес отдельных производителей "зеленой" электроэнергии, будет нести уголовную ответственность. Об этом идет речь в письме английских адвокатов BCL Solicitors LLP, которые действуют в интересах ДТЭК ВИЭ, в адрес ГП "Гарантированный покупатель". Документ получило в своем распоряжение издание "Главком".

"Бездеятельность "ГарПока" по выплате средств, принадлежащих ДТЭК, вероятно, является продолжающимся преступным поведением, за которое вы [руководитель ГП "Гарантированный покупатель"] лично можете нести ответственность, если не будут приняты меры по немедленному исправлению ситуации", – цитируют журналисты документ.

Адвокаты заявили, что был совершен ряд преступлений, в том числе завладение имуществом преступным путем, отмывание денег и мошенничество.

"Каждый, кто участвует в преступном заговоре; любое лицо, помогающее, поддерживающее, советующее или обеспечивающее совершение такого преступления, является виновным в первоначальном преступлении и подлежит обвинению так же, как если бы оно было основным преступником, – сказано в письме. – Мы также подчеркиваем, что любые другие трансакции, кроме переводов этих средств законному владельцу – ДТЭК, будут составлять дальнейшее уголовное преступление по передаче имущества, приобретенного преступным путем".

Все указанные преступления являются тяжкими, за них предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы, подчеркнули авторы.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания "ДТЭК ВИЭ" заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Кабинет Министров назначил Андрея Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка"Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

Теги: энергетика, ДТЭК, долги, деньги, убытки, еврооблигации, адвокат, Гарантированный покупатель
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