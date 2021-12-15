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ПОЛИТИКА

Нардеп Гончаренко заявил, что у нового руководителя "Гарантированного покупателя" – конфликт интересов

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Кабмин назначил Андрея Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года
Кабмин назначил Андрея Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года
Фото: gpee.com.ua

Новый руководитель "Гарантированного покупателя" – государственной компании, которая по закону покупает "зеленую" энергию" – Алексей Пилипенко владеет одной из компаний, продающей государству "зеленую" энергию, написал 15 декабря в своем Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Не нужно быть гениальным следователем и прокурором, чтобы увидеть очевидный конфликт интересов. Новый руководитель "ГарПока" – государственной компании, которая по закону покупает "зеленую" энергию" – владеет одной из компаний, продающей государству "зеленую" энергию. То есть человек пришел работать в государственную компанию, чтобы платить деньги самому себе, а точнее солнечной электростанции, оформленной на его жену. Гениально!" – заявил политик.

Он добавил, что в связи с такими обстоятельствами Пилипенко можно легко манипулировать.

"На первый взгляд – очередная гениальная кадровая политика [президента Украины Владимира] Зеленского, если бы не одно. После международного скандала с блокированием средств инвесторов и вмешательством в "зеленый" кредит от ЕС правительство нашло такого руководителя, которым можно легко манипулировать и выполнять незаконные указания. Правда, каждый чиновник должен понимать, что сроки давности по коррупционным преступлениям значительно больше, чем любое правительство или президент способен просидеть в своих креслах", – предупредил Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4767008183338381

Сегодня агентство "РБК-Украина" обратило внимание на то, что Пилипенко внес в свою декларацию  право собственности на проект солнечной электростанции в Киевской области "Солаград". Обновленную декларацию чиновник подал 14 декабря. 100% уставного капитала ООО "Соларград" оформлено на жену Пилипенко Елену, которая владеет предприятием с ноября 2018 года.  Пилипенко. Этой компанией жена главы госкомпании владеет с ноября 2018 года.

Также семья инвестировала в солнечную электростанцию в Хмельницком "Экобудэнергия", эта СЭС должна Пилипенко 4,95 млн грн. Еще 2 млн грн семья одолжила энерготрейдеру "Биоэнерджитранс", который занимается поставками электроэнергии конечным потребителям.

Контекст:

Кабинет Министров назначил Андрея Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря 2021 первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП. 

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был  назначен на должность 13 ноября 2021 года. 

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка"Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников". 

Теги: энергетика, Алексей Гончаренко, декларация, выплаты, Гарантированный покупатель, госкомпании
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