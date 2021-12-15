Нардеп Гончаренко заявил, что у нового руководителя "Гарантированного покупателя" – конфликт интересов

"Не нужно быть гениальным следователем и прокурором, чтобы увидеть очевидный конфликт интересов. Новый руководитель "ГарПока" – государственной компании, которая по закону покупает "зеленую" энергию" – владеет одной из компаний, продающей государству "зеленую" энергию. То есть человек пришел работать в государственную компанию, чтобы платить деньги самому себе, а точнее солнечной электростанции, оформленной на его жену. Гениально!" – заявил политик.

Он добавил, что в связи с такими обстоятельствами Пилипенко можно легко манипулировать.

"На первый взгляд – очередная гениальная кадровая политика [президента Украины Владимира] Зеленского, если бы не одно. После международного скандала с блокированием средств инвесторов и вмешательством в "зеленый" кредит от ЕС правительство нашло такого руководителя, которым можно легко манипулировать и выполнять незаконные указания. Правда, каждый чиновник должен понимать, что сроки давности по коррупционным преступлениям значительно больше, чем любое правительство или президент способен просидеть в своих креслах", – предупредил Гончаренко.

Сегодня агентство "РБК-Украина" обратило внимание на то, что Пилипенко внес в свою декларацию право собственности на проект солнечной электростанции в Киевской области "Солаград". Обновленную декларацию чиновник подал 14 декабря. 100% уставного капитала ООО "Соларград" оформлено на жену Пилипенко Елену, которая владеет предприятием с ноября 2018 года. Пилипенко. Этой компанией жена главы госкомпании владеет с ноября 2018 года.

Также семья инвестировала в солнечную электростанцию в Хмельницком "Экобудэнергия", эта СЭС должна Пилипенко 4,95 млн грн. Еще 2 млн грн семья одолжила энерготрейдеру "Биоэнерджитранс", который занимается поставками электроэнергии конечным потребителям.