МВФ будет контролировать погашение Украиной долга перед всеми "зелеными" инвесторами – СМИ

"Власти предлагают ликвидировать накопление задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Эти обязательства будут контролироваться благодаря новому количественному критерию эффективности", – сказано в документе.

Журналисты делают вывод, что контролировать процесс будет МВФ.

"Просроченный долг перед ВИЭ за 2020 год, по состоянию на начало ноября 2021 года, составлял около 25 млрд грн, а по итогу 2021 года ожидается, что долг составит дополнительно еще 5 млрд грн, указано в отчете. Этот долг должен быть в полном объеме погашен перед всеми без исключения инвесторами до конца 2021 года за счет привлеченных $825 млн средств целевых "зеленых" еврооблигаций. Возникновение долга в будущем должно быть предотвращено за счет роста тарифа на передачу электричества магистральным электросетям", – отмечает "Обозреватель".

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ в размере почти $700 млн по программе stand-by.