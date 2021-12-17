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ДЕНЬГИ

МВФ будет контролировать погашение Украиной долга перед всеми "зелеными" инвесторами – СМИ

В ноябре Международный валютный фонд обновил меморандум с Украиной
В ноябре Международный валютный фонд обновил меморандум с Украиной
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд будет контролировать выполнение Украиной обязательств по полному погашению долгов перед всеми инвесторами в энергетику из возобновляемых источников, которые она взяла на себя в обновленном меморандуме. Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на отчет МВФ.

"Власти предлагают ликвидировать накопление задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Эти обязательства будут контролироваться благодаря новому количественному критерию эффективности", – сказано в документе.

Журналисты делают вывод, что контролировать процесс будет МВФ.

"Просроченный долг перед ВИЭ за 2020 год, по состоянию на начало ноября 2021 года, составлял около 25 млрд грн, а по итогу 2021 года ожидается, что долг составит дополнительно еще 5 млрд грн, указано в отчете. Этот долг должен быть в полном объеме погашен перед всеми без исключения инвесторами до конца 2021 года за счет привлеченных $825 млн средств целевых "зеленых" еврооблигаций. Возникновение долга в будущем должно быть предотвращено за счет роста тарифа на передачу электричества магистральным электросетям", – отмечает "Обозреватель".

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ в размере почти $700 млн по программе stand-by.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: МВФ, энергетика, меморандум, электроэнергия, облигации, долги, деньги, еврооблигации, выплаты, Гарантированный покупатель
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