Выборочные невыплаты компаниям "зеленой" энергетики сильно отпугивают частных инвесторов – Atlantic Council

Андерс Аслунд: Частные инвесторы убегают, потому что не знают, что будет делать правительство Фото: ksf.openukraine.org

"При нормальной работе правительства выборочная невыплата одной компании недопустима, так как это сильно отпугивает частных инвесторов", – сказал эксперт.

Он сообщил, что крупный канадский инвестор в ВИЭ был вынужден отозвать свой проект в Приднепровье, так как он не был подключен к сети для возобновляемой энергетики без каких-либо объяснений, при том что президент Украины Владимир Зеленский обещал иностранным инвесторам "инвестиционную няню".

Аслунд напомнил, что недавно Офис генерального прокурора заморозил счета компании "АрселорМиттал Кривой Рог" и таким образом заблокировал ее работу. В то же время крупная нефтяная компания Vitol вышла из Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, продав свою долю в размере 50% акций украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.

"Так что мы видим, что частные инвесторы убегают, потому что не знают, что будет делать правительство. Они не знают, каковы условия, потому что правительство выступает за популизм и против рыночных правил", – резюмировал он.