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Выборочные невыплаты компаниям "зеленой" энергетики сильно отпугивают частных инвесторов – Atlantic Council

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Андерс Аслунд: Частные инвесторы убегают, потому что не знают, что будет делать правительство
Андерс Аслунд: Частные инвесторы убегают, потому что не знают, что будет делать правительство
Фото: ksf.openukraine.org

Американский аналитический центр Atlantic Council считает, что правительство Украины в отношениях с частными инвесторами действует непредсказуемо и этим отпугивает бизнес, заявил в комментарии "РБК-Украина" специалист по экономике Восточной Европы и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, комментируя ситуацию с блокировкой выплат компаниям ДТЭК ВИЭ.

"При нормальной работе правительства выборочная невыплата одной компании недопустима, так как это сильно отпугивает частных инвесторов", – сказал эксперт.

Он сообщил, что крупный канадский инвестор в ВИЭ был вынужден отозвать свой проект в Приднепровье, так как он не был подключен к сети для возобновляемой энергетики без каких-либо объяснений, при том что президент Украины Владимир Зеленский обещал иностранным инвесторам "инвестиционную няню".

Аслунд напомнил, что недавно Офис генерального прокурора заморозил счета компании "АрселорМиттал Кривой Рог" и таким образом заблокировал ее работу. В то же время крупная нефтяная компания Vitol вышла из Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, продав свою долю в размере 50% акций украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.

"Так что мы видим, что частные инвесторы убегают, потому что не знают, что будет делать правительство. Они не знают, каковы условия, потому что правительство выступает за популизм и против рыночных правил", – резюмировал он.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Народный депутат от "Батьківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко имеет коррупционный конфликт интересов – прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики.

Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка"Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

Теги: Кабинет Министров, энергетика, Андерс Аслунд, Atlantic Council, зеленая энергетика
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