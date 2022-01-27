Нацгвардейцу, расстрелявшему караул, сообщили о подозрении. ГБР открыло три уголовных производства

Уголовные производства открыты по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и с. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.
"Следователи уже сообщили Рябчуку о подозрении по этим статьям", – уточнила спикер ГБР.
По ее словам, следствие рассматривает несколько версий трагедии, в том числе и неуставные отношения, которые могли привести к расстрелу караула.
"Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и о травле задержанного другими военнослужащими проверяется следователями ГБР", – сказала Сапьян.
Она добавила, что следствие установит, как в соцсети попало видео расстрела.
Правоохранители будут ходатайствовать об избрании для Рябчука меры пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога.
В МВД сообщили 27 января, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.
Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".
"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.
ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше". Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на "Южмаше".