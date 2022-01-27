Нацгвардейцу, расстрелявшему караул, сообщили о подозрении. ГБР открыло три уголовных производства

Уголовные производства открыты по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и с. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

"Следователи уже сообщили Рябчуку о подозрении по этим статьям", – уточнила спикер ГБР.

По ее словам, следствие рассматривает несколько версий трагедии, в том числе и неуставные отношения, которые могли привести к расстрелу караула.

"Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и о травле задержанного другими военнослужащими проверяется следователями ГБР", – сказала Сапьян.

Она добавила, что следствие установит, как в соцсети попало видео расстрела.

Правоохранители будут ходатайствовать об избрании для Рябчука меры пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога.