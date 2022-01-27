Глава Патрульной полиции Украины показал задержание нацгвардейца, расстрелявшего караул. Видео

На кадрах видно, что Рябчука задержал наряд патрульных полицейских. Правоохранители кричат ему "Лежать, руки за спину", после чего надевают на него наручники и по рации сообщают своим коллегам о задержании.

"Много расписывать не буду. Очевидно, что одна очередь [из автомата Рябчука] с 20 метров и первый экипаж [патрульной полиции был бы] уничтожен. Максимальный риск жизни, максимальный адреналин, максимальный контроль. И человечность, каким бы ни был стрелок", – подписал видео Жуков.