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ПРОИСШЕСТВИЯ

Глава Патрульной полиции Украины показал задержание нацгвардейца, расстрелявшего караул. Видео

Рябчука задержали патрульные полицейские
Рябчука задержали патрульные полицейские
Скриншот: Позывной Маршал / Facebook

Глава Патрульной полиции Украины Евгений Жуков 27 января показал в Facebook видео задержания солдата Национальной гвардии Артемия Рябчука, который в Днепре расстрелял своих сослуживцев.

На кадрах видно, что Рябчука задержал наряд патрульных полицейских. Правоохранители кричат ему "Лежать, руки за спину", после чего надевают на него наручники и по рации сообщают своим коллегам о задержании.

https://www.facebook.com/100006442660293/videos/5165253340175522/

"Много расписывать не буду. Очевидно, что одна очередь [из автомата Рябчука] с 20 метров и первый экипаж [патрульной полиции был бы] уничтожен. Максимальный риск жизни, максимальный адреналин, максимальный контроль. И человечность, каким бы ни был стрелок", – подписал видео Жуков.

Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше". Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык сообщила, что два месяца назад Рябчук разнял драку между сослуживцами и сообщил об инциденте руководству, после этого его стали называть "стукачем". 

Теги: Украина, оружие, побег, Южмаш, патрульная полиция, преступление, Евгений Жуков, военнослужащий, трагедия, Нацполиция, погибшие, ранение, Артемий Рябчук
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