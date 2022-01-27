"Чтобы она не доложила, я пальнул по ней". Нацгвардеец Рябчук рассказал, как стрелял в сослуживцев на "Южмаше". Видео

По словам солдата, оружие на заводе хранится в специальном ящике под замком, но его никогда не закрывали Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Солдат, спросив у правоохранителей, снимают ли его на камеру, рассказал, что сидел в тревожной группе, у которой есть автоматы. По его словам, оружие хранится в ставнице – специальном ящике под замком, но его никогда не закрывали.

"Я беру автомат, заряжаю первый магазин и стреляю по двум – срочник и один контрактник. Один срочник из старшего призыва умудрился сбежать. Я знал, что операторша связывается с частью каждые 30 минут – для докладывания обстановки. И чтобы она не доложила, я пальнул по ней… После чего забираю все "рожки", которые смог забросить в ранец", – рассказал Рябчук.

Когда злоумышленник хотел выйти с завода, его не не выпустила работница пропускного пункта.

"В здании заводоуправления женщина меня не выпускала. Я говорю: откройте, надо срочно выйти. "Не могу, не могу, не могу"... Я выстрелил ей в голову, после чего открыл одну из дверей выхода и начал палить по дверному замку, надеясь, что он вылетит. У меня ничего не вышло. Я побродил по заводу, нашел место, через которое можно перепрыгнуть", – сказал солдат.

Парень рассказал, что после бегства с завода он некоторое время ходил по жилым районам Днепра в поисках убежища. Затем на трассе поймал машину, водитель которой подвезла его к левому берегу города.

Далее, по словам Рябчука, он просто шел и, наконец, попросил встречную женщину вызвать полицию.

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Видео: Сегодня Новости / YouTube