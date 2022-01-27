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ПРОИСШЕСТВИЯ

Нацгвардеец, расстрелявший караул на "Южмаше", не входил в группу усиленного психологического внимания

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Рябчуку объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины
Рябчуку объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины
Фото: dp.npu.gov.ua

Солдат Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который в ночь на 27 января в Днепре расстрелял своих сослуживцев, был задействован в охране "Южмаша" и прошел необходимую подготовку. Об этом 27 января УНН рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

"Перед тем как заступать на стражу, нацгвардейцы проходят общение с психологом, с медицинскими работниками на предмет того, чтобы выявить нарушения состояния здоровья или морально-психологического состояния. Этого не было, он не входил в группу усиленного психологического внимания, и, как сообщают в воинской части, не наблюдалось других факторов, которые могли бы на это влиять”, – отметил Музычук.

Он добавил, что информация о конфликтах, в которых мог фигурировать Рябчук, выясняется.

В Нацгвардии рассказали, что Рябчук был призван осенью 2021 года, служил с октября.

"Одна из задач НГУ и ее подразделений – охрана таких важных предприятий, как "Южмаш", и для этого туда ежедневно выделяется личный состав караула, в который входил этот военнослужащий. Для того, чтобы он заступал в караул, есть целый этап ведения службы, подготовки, изучения руководящих документов, обязанностей и прочее – он все это прошел”, – уточнил Музычук.

Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше" (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на "Южмаше".

27 января ГБР сообщило Рябчуку о подозрении по трем статьям УК Украины – ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов).

Теги: МВД, Украина, Днепр, раненые, Южмаш, расследование, конфликт, военнослужащий, подозрение, уголовное производство, ГБР, Артемий Рябчук
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