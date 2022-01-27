Нацгвардеец, расстрелявший караул на "Южмаше", не входил в группу усиленного психологического внимания

"Перед тем как заступать на стражу, нацгвардейцы проходят общение с психологом, с медицинскими работниками на предмет того, чтобы выявить нарушения состояния здоровья или морально-психологического состояния. Этого не было, он не входил в группу усиленного психологического внимания, и, как сообщают в воинской части, не наблюдалось других факторов, которые могли бы на это влиять”, – отметил Музычук.

Он добавил, что информация о конфликтах, в которых мог фигурировать Рябчук, выясняется.

В Нацгвардии рассказали, что Рябчук был призван осенью 2021 года, служил с октября.

"Одна из задач НГУ и ее подразделений – охрана таких важных предприятий, как "Южмаш", и для этого туда ежедневно выделяется личный состав караула, в который входил этот военнослужащий. Для того, чтобы он заступал в караул, есть целый этап ведения службы, подготовки, изучения руководящих документов, обязанностей и прочее – он все это прошел”, – уточнил Музычук.