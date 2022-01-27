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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Первая мысль, когда звонят в 4.50, что началось что-то страшное в стране". Врач рассказал о состоянии раненых на "Южмаше"

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22-летняя девушка по имени Жанна находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в больнице имени Мечникова
22-летняя девушка по имени Жанна находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в больнице имени Мечникова
Фото: depositphotos.com

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко 27 января рассказал о состоянии пострадавших в результате инцидента на "Южмаше". Комментарий медика опубликован в YouTube на странице телеканала "112 Украина".

"Первая мысль, когда тебе звонят в 4.50, о том, что началось что-то страшное в стране и везут раненых. Когда приехал в приемное отделение, уже было трое – с ранениями живота самый тяжелый хлопец, его зовут Игорь. У него тяжелейшее ранение живота, контузия печени, где-то литр крови в брюшной полости", – сообщил медик.

По его словам, состояние пострадавшего тяжелое, он пришел в сознание.

У второго пострадавшего перелом левого бедра.

"Пуля остановилась возле бедренной артерии. Еще бы несколько миллиметров – и наверное, не удалось бы его спасти. Если пуля пробивает бедренную артерию, кровь выходит за считанные минуты. У него состояние тяжелое, ближе к среднему. Он тоже пока в отделении реанимации, и мы надеемся, что все у него будет хорошо", – рассказал Рыженко.

Он добавил, что у третьего солдата пулевое ранение в область седалищной мышцы. Потеря крови у него небольшая.

"Он идет на выздоровление, средняя тяжесть, проблем никаких нет. Самая тяжелая поступила девушка, ей 22 года. Девушка по имени Жанна. Я успел с ней поговорить несколько минут. Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот, в область пупка. Вторую пулю – в плечо. И третью – в колено правое. Состояние крайне тяжелое, можно сказать, критическое. Если она выживет, это будет еще один подвиг врачей больницы Мечникова", – заявил главный врач клиники.

Девушка успела сказать Рыженко, что услышала выстрелы и упала, а также что она не ожидала стрельбы.

Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше" (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на "Южмаше".

27 января ГБР сообщило Рябчуку о подозрении по трем статьям УК Украины – ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов).

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