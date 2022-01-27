"Первая мысль, когда звонят в 4.50, что началось что-то страшное в стране". Врач рассказал о состоянии раненых на "Южмаше"

"Первая мысль, когда тебе звонят в 4.50, о том, что началось что-то страшное в стране и везут раненых. Когда приехал в приемное отделение, уже было трое – с ранениями живота самый тяжелый хлопец, его зовут Игорь. У него тяжелейшее ранение живота, контузия печени, где-то литр крови в брюшной полости", – сообщил медик.

По его словам, состояние пострадавшего тяжелое, он пришел в сознание.

У второго пострадавшего перелом левого бедра.

"Пуля остановилась возле бедренной артерии. Еще бы несколько миллиметров – и наверное, не удалось бы его спасти. Если пуля пробивает бедренную артерию, кровь выходит за считанные минуты. У него состояние тяжелое, ближе к среднему. Он тоже пока в отделении реанимации, и мы надеемся, что все у него будет хорошо", – рассказал Рыженко.

Он добавил, что у третьего солдата пулевое ранение в область седалищной мышцы. Потеря крови у него небольшая.

"Он идет на выздоровление, средняя тяжесть, проблем никаких нет. Самая тяжелая поступила девушка, ей 22 года. Девушка по имени Жанна. Я успел с ней поговорить несколько минут. Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот, в область пупка. Вторую пулю – в плечо. И третью – в колено правое. Состояние крайне тяжелое, можно сказать, критическое. Если она выживет, это будет еще один подвиг врачей больницы Мечникова", – заявил главный врач клиники.

Девушка успела сказать Рыженко, что услышала выстрелы и упала, а также что она не ожидала стрельбы.