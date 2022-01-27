МВД назначило служебную проверку по факту стрельбы на "Южмаше"

Монастырский сказал, что комиссия проверит "все обстоятельства, которые привели к этой трагедии" Фото: npu.gov.ua

"Создана комиссия, которую возглавил первый заместитель [главы МВД] Евгений Енин. Она в течение месяца должна проверить не только этот случай, но и другие случаи небоевых потерь, которые происходят в Национальной гвардии, в Госпогранслужбе, и дать предложения, что надо изменить, чтобы такие случаи не возникали в будущем", – заявил министр.

На вопрос журналиста, будет ли проверена версия о дедовщине, которая могла привести к расстрелу караула, Монастырский сказал, что комиссия проверит "все обстоятельства, которые привели к этой трагедии".

Глава МВД отказался называть версии инцидента.