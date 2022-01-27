Глава МИД Германии: Все, включая Россию, знают, что сейчас вступление Украины в НАТО – не на повестке дня

По ее словам, "все знают, что сейчас это не на повестке дня, в том числе и Россия".

Бербок заявила, что народ Украины хочет жить в мире и безопасности и многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе.

"Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО. Поэтому самая важная задача сейчас – снова поговорить о выполнении Минских соглашений, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", – заявила глава МИД ФРГ.