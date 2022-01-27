ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава МИД Германии: Все, включая Россию, знают, что сейчас вступление Украины в НАТО – не на повестке дня

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бербок: Самая важная задача сейчас снова поговорить о выполнении Минских соглашений
Бербок: Самая важная задача сейчас – снова поговорить о выполнении Минских соглашений
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung, которое вышло 27 января, заявила, что сейчас вопроса вступления Украины в НАТО нет на повестке дня.

По ее словам, "все знают, что сейчас это не на повестке дня, в том числе и Россия".

Бербок заявила, что народ Украины хочет жить в мире и безопасности и многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе.

"Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО. Поэтому самая важная задача сейчас – снова поговорить о выполнении Минских соглашений, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", – заявила глава МИД ФРГ.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно. Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января передал министерству иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Документ пока не опубликован.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не может подробно говорить об ответе Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". По его словам, содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.

Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. "Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз", – заявил он. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

В письменном ответе США России по так называемым "гарантиям безопасности" нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, российская агрессия, война в Украине, Анналена Бербок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (351967)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (171855)
3
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (158098)
4
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (90042)
5
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (78229)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (74449)
7
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (71402)
8
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (61500)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS