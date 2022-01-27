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В МИД РФ заявили, что НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России

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В МИД России заявили, что члены НАТО взаимодействуют в совместном ядерном планировании
В МИД России заявили, что члены НАТО взаимодействуют в совместном ядерном планировании
Фото: depositphotos.com

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков 27 января в интервью ТАСС заявил, что страны НАТО проводят миссии, "в рамках которых неядерные члены Альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения" против РФ ядерного оружия.

Он отметил, что в пяти неядерных странах НАТО находится около 200 американских ядерных авиабомб В61, а также инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия.

По словам Ермакова, оно способно достигнуть территории России и поразить "широкий спектр целей, включая стратегические". Он также заявил, что члены НАТО взаимодействуют в совместном ядерном планировании.

Представитель МИД РФ заявил, что совместные ядерные миссии НАТО "должны быть незамедлительно прекращены, все американское ядерное оружие – возвращено на территорию США, а инфраструктура, позволяющая обеспечить его быстрое развертывание, – ликвидирована".

Ермаков добавил, что это условие было включено Москвой в требования по "гарантиям безопасности".

Контекст:

США и НАТО в ответах Москве о "гарантиях безопасности" предложили договориться об ограничении ядерных вооружений. Об этом написала The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переданными российским властям документами. В документах указано, что Россия не будет иметь права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычного вооружения в странах НАТО.

Предложение США о правилах проведения учений связано с тем, что с конца прошлого года Россия под видом учений стягивает войска к украинской границе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

Также военных РФ перебрасывают в Беларусь на учения "Союзная решимость – 2022", которые должны пройти с 10-го по 20 февраля. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

26 января стало известно, что США передали России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности". Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины. Сам документ официально не публиковался.

Теги: Россия, США, НАТО, ядерное оружие, МИД России, вооружение, безопасность, инфраструктура
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