В МИД РФ заявили, что НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России

Он отметил, что в пяти неядерных странах НАТО находится около 200 американских ядерных авиабомб В61, а также инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия.

По словам Ермакова, оно способно достигнуть территории России и поразить "широкий спектр целей, включая стратегические". Он также заявил, что члены НАТО взаимодействуют в совместном ядерном планировании.

Представитель МИД РФ заявил, что совместные ядерные миссии НАТО "должны быть незамедлительно прекращены, все американское ядерное оружие – возвращено на территорию США, а инфраструктура, позволяющая обеспечить его быстрое развертывание, – ликвидирована".

Ермаков добавил, что это условие было включено Москвой в требования по "гарантиям безопасности".