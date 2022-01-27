США предложили РФ договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений – СМИ

По данным СМИ, в ответе Штатов четко указано, что Россия не будет иметь права вето на присутствие ядерного оружия в странах НАТО Фото: depositphotos.com

По данным газеты, в документах четко указано, что Россия не будет иметь права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычного вооружения в странах НАТО.

Однако США предложили РФ договориться об ограничении ядерных вооружений. Это, по мнению журналистов, "открывает дверь" для возрождения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который утратил силу в 2019 году.

Также, согласно документу, Соединенные Штаты и их союзники готовы обсуждать с Россией взаимные правила по ограничению масштаба и места проведения военных учений. Такие ограничения гарантировали бы, что учения проводятся далеко от границ и их нельзя принять за стягивание сил для вторжения, отмечают журналисты.