Требования "гарантий безопасности" связаны с мнением Путина о "тотальном заговоре" против него – Белковский

Белковский считает, что на важный пункт требований о "гарантиях безопасности" не обращают внимания Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Пик этой невротизации мы наблюдаем сейчас в связи с переговорами с США. Потому что "гарантии безопасности" – это фактически требование отвязаться. Вот что это такое: "Не вмешивайтесь в мои дела". Не случайно все обсуждают пункты этого по-своему фантасмагорического проекта [...] и никто не обращает внимания на важный пункт о том, что в первую очередь США должны гарантировать полное невмешательство в российские внутренние дела. Это значит прекращение любого финансирования какой бы то ни было политической или даже общественной деятельности в России", – сказал он.

По словам политолога, "такого рода общественно-политическая деятельность – понятие очень растяжимое, как и финансирование со стороны США".

"Как мы теперь видим на примерах присвоения статуса иноагента разным участникам российского медиарынка и просто физическим лицам, иностранное финансирование – это могут быть и доходы от рекламы, перечисленные от иностранных рекламодателей, не имеющих никакого отношения к политике. Да и сам иноагент может политикой вовсе не заниматься. Это неважно. Все равно под раздачу всегда легко можно попасть, и часто даже по причинам, которые тебе самому неизвестны или ты осмысливаешь их не в полном объеме", – объяснил Белковский.

Он считает, что сейчас происходит "очередной виток невротизации" Путина и связан он "с тем, что тотальный заговор против Путина, начавшийся с Белоруссии и отравления [оппозиционера Алексея] Навального, еще не завершен".

"Поэтому нужно дать достойный ответ, чем Владимир Владимирович и занимается", – подчеркнул Белковский.

Политолог предположил, что Путин рассматривает истории с отравлением Навального и массовыми протестами в Беларуси как части заговора, направленного на то, чтобы его "выставить кровавым монстром и создать повод для новых санкций против Российской Федерации".