Кулеба призвал украинцев не помогать Путину добиваться своих целей "с минимальными затратами сил"

"Российская Федерация осуществляет маневры военные, учения, что-то там подвозит к украинской границе. Еще нет атаки. Более того, даже нет полной боевой готовности этой российской силы к осуществлению атаки. Но есть огромная куча таких сообщений, [...] которые звучат также от наших партнеров, что война неизбежна. Что происходит в Украине? Курс гривны слабеет, инвесторы ставят проекты на паузу (и внутренние инвесторы, и внешние), люди начинают напрягаться, паниковать, принимают соответствующие экономические решения", – сказал он.

По словам украинского дипломата, "еще не совершив атаку", Путин уже получает себе преимущества руками украинцев.

"Поэтому сейчас защита Украины - в руках каждого украинца, который должен сохранять спокойствие и веру в свое государство и его партнеров, которые поддерживают это государство. Потому что если мы позволим расшатать Украину изнутри вот этим нагнетанием военного страха, Путину и не придется нападать, потому что все посыплется само по себе, экономика просто посыплется", – объяснил Кулеба.

Он считает, что "сейчас сохранение экономической и финансовой стабильности государства – ключевое".

"Мы, к слову, работаем над этим с партнерами. И мы получаем необходимую помощь для того, чтобы государство, финансовое положение государства было стабильным. Но еще раз подчеркиваю, что все на этом этапе в руках украинцев. Если действительно начнется, не дай Бог, активная фаза вооруженных действий, тогда все будет в руках ВСУ, спецслужб, правоохранителей, дипломатов. Это другая история. Но давайте сейчас не помогать Путину добиваться своих целей с минимальными затратами сил", – заявил Кулеба.