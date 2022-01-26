Столтенберг заявил, что НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей

Он сказал, что НАТО не собирается идти на уступки по основным принципам, одним из которых является право каждого государства выбирать свой собственный путь.

"Мы поддерживаем право каждой страны делать суверенный выбор. Мы уважаем решение Грузии и Украины, желающих стать членами Альянса... Также мы уважаем решение Швеции и Финляндии, желающих оставаться близкими партнерами", – сказал он.

Генсек рассказал, что НАТО фокусируется на реформах для Украины и Грузии, чтобы помочь им укрепить обороноспособность и повысить стандарты.

Столтенберг отметил, что решение о вступлении в НАТО принимают само государство и 30 стран – членов Альянса путем консенсуса.