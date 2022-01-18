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США могут отказаться от некоторых программ ядерного оружия – СМИ

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Politico пишет, что в США обсуждают отказ от разработки новой крылатой ракеты с ядерным вооружением
Politico пишет, что в США обсуждают отказ от разработки новой крылатой ракеты с ядерным вооружением
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена планирует закрыть нескольких программ по созданию ядерного оружия, которые были одобрены при бывшем президенте Дональде Трампа. Об этом 12 января сообщило издание Politico.

Журналисты пообщались с девятью нынешними и бывшими американскими чиновниками. По их словам, обзор ядерной политики, который, как ожидается, будет завершен уже в феврале, не принесет серьезных изменений.

Источники также считают, что вряд ли в обзоре будет рекомендация резко сократить многомиллиардные планы по созданию новых межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок с ядерными боеголовками и бомбардировщиков-невидимок.

Тем не менее представители национальной безопасности обсуждают, следует ли отказаться от разработки новой крылатой ракеты с ядерным вооружением, которая сейчас находится на стадии исследований. Также обсуждается выведение из эксплуатации термоядерной бомбы времен холодной войны и новой "маломощной" боеголовки, которую предыдущая администрация разместила на подводных лодках.

Отказ от "добавочных элементов" эпохи Трампа, как их называют, считается наиболее вероятным, поскольку президент Байден хочет отказаться от усиления роли ядерного оружия в стратегии США, которое произошло при предыдущей администрации, отметило Politico.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ядерное оружие, Джо Байден, Белый дом, Дональд Трамп
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