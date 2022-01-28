Германия не планирует вывозить из Украины своих дипломатов – МИД страны

"Мы постоянно проверяем уровень безопасности в разных точках мира – в том числе и в Украине. Как и наши партнеры из ЕС, мы решили не сокращать штат посольства в Киеве. Сейчас важно не дестабилизировать Украину", – сказала она.
Бербок уточнила, что, если члены семей сотрудников посольства захотят покинуть Украину, они смогут сделать это за счет МИД Германии.
"Если у инвесторов возникнет ощущение, что ситуация в Украине неопределенная или нестабильная, то снизится их готовность вкладывать. А именно это сыграет на руку [президенту РФ Владимиру] Путину. Мы хотим расширить экономическое сотрудничество с Украиной. Например, через энергетическое партнерство в области "зеленого" водорода", – отметила глава МИД ФРГ.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
Министерство иностранных дел Украины 27 января призвало иностранных партнеров воздержаться от шагов в публичном пространстве, которые "нагнетают информационное поле". В ведомстве приветствовали решение абсолютного большинства партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.