Германия не планирует вывозить из Украины своих дипломатов – МИД страны

Если инвесторы почувствуют, что ситуация в Украине нестабильная, это сыграет на руку Путину, считает Бербок Фото: EPA

"Мы постоянно проверяем уровень безопасности в разных точках мира – в том числе и в Украине. Как и наши партнеры из ЕС, мы решили не сокращать штат посольства в Киеве. Сейчас важно не дестабилизировать Украину", – сказала она.

Бербок уточнила, что, если члены семей сотрудников посольства захотят покинуть Украину, они смогут сделать это за счет МИД Германии.

"Если у инвесторов возникнет ощущение, что ситуация в Украине неопределенная или нестабильная, то снизится их готовность вкладывать. А именно это сыграет на руку [президенту РФ Владимиру] Путину. Мы хотим расширить экономическое сотрудничество с Украиной. Например, через энергетическое партнерство в области "зеленого" водорода", – отметила глава МИД ФРГ.