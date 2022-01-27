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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Что Германия пришлет дальше? Подушки?" Кличко назвал помощь украинской армии от Германии в виде касок шуткой

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Кличко: Поведение правительства Германии просто лишило меня дара речи
Кличко: Поведение правительства Германии просто лишило меня дара речи
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко выразил свое возмущение по поводу предоставления властями Германии военной помощи Украине в виде 5 тыс. касок. Об этом он сказал в комментарии изданию Bild, опубликованном 26 января.

"Поведение правительства Германии просто лишило меня дара речи", — заявил Кличко.

Он назвал поступок германского минобороны "абсолютной шуткой".

"По всей видимости, министр обороны не поняла, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать очередное вторжение в Украину. 5 тыс. касок – это абсолютная шутка. Что Германия хочет отправить дальше в поддержку? Подушки?" – сказал мэр Киева.

Издание отмечает, что украинские власти объявляли о необходимости 100 тыс. касок и тактических жилетов.

Поэтому 5 тыс. касок, предоставленных Германией Украине, – "хорошее начало, но, в конечном счете, всего лишь капля в море", пишет издание.

Bild также отмечает, что неизвестно, являются каски, предоставленные украинской армии, новыми или старыми.

В Германии от старых защитных шлемов для военных отказываются и заменяют новыми, которые, кстати, поставляют из Украины и стоят они в четыре раза дороже, отмечает издание.

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

О том, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, 26 января заявила министр обороны страны Кристин Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Теги: Виталий Кличко, Германия, Украина, оружие, ФРГ, вооружение, оборона, помощь, Минобороны, подушка
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