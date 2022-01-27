"Что Германия пришлет дальше? Подушки?" Кличко назвал помощь украинской армии от Германии в виде касок шуткой

"Поведение правительства Германии просто лишило меня дара речи", — заявил Кличко.

Он назвал поступок германского минобороны "абсолютной шуткой".

"По всей видимости, министр обороны не поняла, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать очередное вторжение в Украину. 5 тыс. касок – это абсолютная шутка. Что Германия хочет отправить дальше в поддержку? Подушки?" – сказал мэр Киева.

Издание отмечает, что украинские власти объявляли о необходимости 100 тыс. касок и тактических жилетов.

Поэтому 5 тыс. касок, предоставленных Германией Украине, – "хорошее начало, но, в конечном счете, всего лишь капля в море", пишет издание.

Bild также отмечает, что неизвестно, являются каски, предоставленные украинской армии, новыми или старыми.

В Германии от старых защитных шлемов для военных отказываются и заменяют новыми, которые, кстати, поставляют из Украины и стоят они в четыре раза дороже, отмечает издание.