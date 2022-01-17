Германия готова стать одним из лидеров Крымской платформы – МИД Украины

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Как я рассказывал, раньше мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. Сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать солидером Крымской платформы по направлению политики непризнания", – сказал Кулеба.

По его словам, этот факт является "подтверждением лидерского подхода немецкой дипломатии".

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией.