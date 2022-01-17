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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Германия готова стать одним из лидеров Крымской платформы – МИД Украины

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ФРГ готова стать солидером Крымской платформы по направлению политики непризнания, отметил Кулеба
ФРГ готова стать солидером Крымской платформы по направлению политики непризнания, отметил Кулеба
Фото: EPA

Германия готова стать одним из лидеров Крымской платформы. Об этом 17 января на совместном брифинге по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Как я рассказывал, раньше мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. Сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать солидером Крымской платформы по направлению политики непризнания", – сказал Кулеба.

По его словам, этот факт является "подтверждением лидерского подхода немецкой дипломатии".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/649832786366775/

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

1 декабря президент Украины заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, ФРГ, аннексия, МИД Германии, Дмитрий Кулеба, визит, деятельность, встреча, брифинг, Крымская платформа, Анналена Бербок
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