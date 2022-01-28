"81 тонна боеприпасов различного калибра". В Украину прибыла четвертая партия военной помощи от США – Минобороны

"В этот раз четвертая птичка доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", – написал Резников.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next * planes with military-technical assistance to strengthen * defense capabilities! * @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Глава Минобороны анонсировал поставку Штатами четвертого пакета военной помощи Украине 25 января.

"Javelin в Киеве! Новый груз средств охраны – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн. Скоро ожидаем прилета четвертой из большой стаи птиц. Благодаря нашему стратегическому партнеру США", – отмечал он.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Третья партия помощи прибыла в Украину 25 января. Эта партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые разрушители бункеров.