Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины – Дещица

"Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат практически единогласно приняли постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство в части поддержки Киева”, – сообщил Дещица.

Он подчеркнул, что кроме практической помощи, которую Польша уже оказывает Украине, ощущается жесткий голос польских парламентариев в поддержку Украины и их готовность отстаивать интересы Украины на уровне межпарламентского сотрудничества с другими государствами.

Как сообщил Дещица, сейчас обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине "следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения". Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, поэтому готовится следующее.

"Возможно, это будет другое вооружение, чем то, которое будет передаваться в первой партии", – отметил дипломат.