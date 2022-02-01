Моравецкий рассказал, какую оборонительную военную помощь Польша предоставит Украине

"Мы готовы, как говорили только что, передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера", – сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул, что "Крым и часть Донецкой и Луганской областей – часть Украины и этого не изменит оккупация".

В опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи, только гуманитарную.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.