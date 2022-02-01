Моравецкий рассказал, какую оборонительную военную помощь Польша предоставит Украине

"Мы готовы, как говорили только что, передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера", – сказал он.
Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул, что "Крым и часть Донецкой и Луганской областей – часть Украины и этого не изменит оккупация".
В опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи, только гуманитарную.
31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.
Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.
Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку и поддержку по безопасности ВСУ. По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".