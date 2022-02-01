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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Моравецкий рассказал, какую оборонительную военную помощь Польша предоставит Украине

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Моравецкий подчеркнул, что предоставленная Польшей помощь будет носить оборонительный характер
Моравецкий подчеркнул, что предоставленная Польшей помощь будет носить оборонительный характер
Фото: EPA

Польша предоставит Украине боеприпасы, вооружение и дроны. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 1 февраля в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы готовы, как говорили только что, передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера", – сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул, что "Крым и часть Донецкой и Луганской областей – часть Украины и этого не изменит оккупация".

В опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи, только гуманитарную.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку и поддержку по безопасности ВСУ. По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Польша, российская агрессия, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль
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