"Ждем интересных "подарков". Резников поговорил с министром обороны Польши

"У меня была теплая беседа с моим польским коллегой Мариушем Блащаком. Он подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Среди важных тем обсудили текущие потребности Украины в оборонительных боеприпасах. Ждем интересных "подарков" от наших друзей", – написал Резников.
Had a warm conversation with my * colleague @mblaszczak.He confirmed unwavering support for sovereignty & territorial integrity of * .Among the important ones,the current needs of * in defense ammunition were discussed.Waiting for interesting «gifts» from our friends * pic.twitter.com/cKFJlr4zpM— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022
Это был первый разговор Резникова после назначения с польским коллегой. В опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita он заявлял, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи, только гуманитарную, и что до сих пор не имел возможности пообщаться с Блащаком.
31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий на брифинге перед визитом в Киев уточнял, что Польша решила передать переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, боеприпасы и "разные типы беспилотников, предназначенные для защиты", сообщила LIGA.net.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.
Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.
Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер-министр Польши заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку и поддержку по безопасности ВСУ. По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".