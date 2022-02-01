"Ждем интересных "подарков". Резников поговорил с министром обороны Польши

"У меня была теплая беседа с моим польским коллегой Мариушем Блащаком. Он подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Среди важных тем обсудили текущие потребности Украины в оборонительных боеприпасах. Ждем интересных "подарков" от наших друзей", – написал Резников.

Had a warm conversation with my * colleague @mblaszczak.He confirmed unwavering support for sovereignty & territorial integrity of * .Among the important ones,the current needs of * in defense ammunition were discussed.Waiting for interesting «gifts» from our friends * pic.twitter.com/cKFJlr4zpM — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022

Это был первый разговор Резникова после назначения с польским коллегой. В опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita он заявлял, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи, только гуманитарную, и что до сих пор не имел возможности пообщаться с Блащаком.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий на брифинге перед визитом в Киев уточнял, что Польша решила передать переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, боеприпасы и "разные типы беспилотников, предназначенные для защиты", сообщила LIGA.net.